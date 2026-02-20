ARA
  • KVKK düğmeye bastı: 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme

KVKK tarafından çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hakkında resen inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattığını duyurdu.

KVKK'nın açıklaması

KVKK tarafından yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

