Tat Gıda'dan bilanço değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tat Gıda Genel Müdürü Veysel Memiş, portföy yönetim şirketleri ve yatırım şirketlerinden 34 sektör profesyonelinin katıldığı toplantıda, şirketin 2025'e ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Tat Gıda, 2025'te 8,2 milyar lira net satış hasılatı elde etti ve etkin maliyet yönetimi sayesinde brüt karını yüzde 51 artırdı. Şirket, faaliyet giderlerini yüzde 32 azaltması sonucunda 2025'i 647 milyon lira esas faaliyet karı, 952 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ve 132 milyon lira net karla tamamladı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Memiş, 2025'te etkin maliyet yönetimi ve operasyonel disiplinin ön plana çıktığını ve faaliyet giderlerinde sağlanan belirgin gerilemenin karlılığı desteklediğini belirtti. Tat Gıda'nın Koç Holding'ten devralınmasının üzerinden iki yıl geçtiğini aktaran Memiş, bu sürede toplam 17 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Memiş, yatırımların temel amacının Tat Gıda'yı güçlü bir küresel marka haline getirmek olduğunu vurgulayarak, şirketin 2025'e ilişkin finansal performansına dair verilere değinerek, 8,2 milyar lira net satış hasılatı elde edildiğini, cironun yüzde 74'ünün yurt içi, yüzde 26'sının ihracat kaynaklı olduğunu ifade etti.

Memiş, etkin maliyet yönetimi ve operasyonel disiplin sayesinde brüt karın yüzde 51 artarak 1,3 milyar liraya yükseldiğini belirterek, faaliyet giderlerinde sağlanan yüzde 32'lik düşüşün esas faaliyet karını 647 milyon liraya, FAVÖK'ü ise 952 milyon liraya taşıdığını anlattı. Faaliyet giderlerinin net satışlara oranının bir önceki yıla göre 5 puan gerilediğini vurgulayan Memiş, şirketin iş modelindeki dönüşüme de değindi.

Memiş, sözleşmeli çiftçi modelinin Tat Gıda için stratejik bir avantaj sağladığını ve 500 çiftçiyle çalışıldığını, ham madde girdilerinin yüzde 50'sinin bu modelle tedarik edildiğini aktardı. Dijital tarım uygulamalarıyla verimliliğin hektar başına 100-110 ton seviyelerine çıkarıldığını vurgulayan Memiş, üretimin Bursa ve İzmir'deki üç fabrikada gerçekleştirildiğini kaydetti. Memiş, dağıtım tarafında doğrudan satış modeline geçişin önemli bir kırılma noktası olduğunu ifade ederek, Tat Gıda'nın bugün 5 kıtada 50'den fazla ülkeye doğrudan satış yaptığını, yurt dışı müşteri portföyünün yüzde 39 büyüdüğünü belirtti. Yurt içinde 58 bayi ve 2 distribütör ile faaliyet gösterildiğini aktaran Memiş, bu yıl sonunda Türkiye genelinde çok daha yaygın bir doğrudan satış ağına ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Ketçap ve mayonez kategorilerinde tonaj bazında Türkiye lideriyiz"

Memiş, sos ve hazır yemek yatırımları sonucunda 2025'in son çeyreğinde soslarda yüzde 23, hazır yemeklerde ise yüzde 33 üretim artışı sağlandığını vurguladı. Ürün portföyünün yenilendiğini belirten Memiş, Nielsen verilerine göre, Tat Gıda'nın 2025 sonunda ketçap ve mayonez kategorilerinde tonaj bazında Türkiye lideri olduğunu belirtti. Memiş, dünya genelinde 100'den fazla ülkede tüketicilerin izleme ve satın alma davranışlarını perakende verileriyle analiz eden Nielsen raporlarına göre, şirketin, söz konusu kategorilerde Türkiye pazarında güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını aktardı.

Nielsen raporları'nın, Tat Gıda'nın ketçap, mayonez ve domates salçası kategorilerinde pazarın üzerinde bir performans sergileyerek liderliğini güçlendirdiğini ortaya koyduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Toplam Türkiye ketçap pazarında tonaj pazar payı geçen yıla paralel seyrederken, Tat Gıda olarak tonajda yüzde 5 büyüme kaydettik. Ciro tarafında ise ulusal pazar yüzde 33,1 büyürken, bizim büyümemiz yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu performansın ana sürükleyicisi, tonajda yüzde 11,1 ve ciroda yüzde 46 artış yakaladığımız indirimli marketler hariç kanal oldu. Elde ettiğimiz bu sonuçlarla Tat Ketçap, süpermarket kanalında 2024 yılında ikinci sırada yer aldığı tonaj pazar payında, 2025 itibarıyla lider marka konumuna yükseldi. Mayonez kategorisinde de güçlü bir ivme yakaladık. Toplam Türkiye pazarında tonaj pazar payının geçen yıla göre 5 puan arttığı bir dönemde, Tat Gıda olarak pazarın üzerinde yüzde 18,2 puanlık bir büyüme sağladık."

Memiş, domates salçasında hem tonaj hem de ciroda Türkiye liderliğini sürdürdüklerini, bu kategorideki büyümenin ağırlıklı olarak indirimli marketler hariç Türkiye kanalından geldiğini anlattı.

Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine aldıklarını vurgulayan Memiş, Manisa Akçaköy'de devreye alınan GES yatırımıyla enerji tüketiminin yüzde 19,5'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını, Afyonkarahisar'da kurulacak ikinci santralin ardından bu oranın yüzde 97'ye ulaşacağını ifade etti.

Şirketin 2030'da karbon emisyonlarını yüzde 55 azaltma, 2050'de net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirten Memiş, Tat Gıda'nın bu yıl ilk entegre faaliyet raporunu yayımlayacağını ve Bursa Karacabey'de şirketin ilk hatıra ormanının kurulacağını duyurdu.