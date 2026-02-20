Milyarder pop yıldızı rekorları altüst etmeye devam ediyor: 6. kez müzik dünyasının zirvesinde

Taylor Swift, Uluslararası Fonografik Endüstri Federasyonu (IFPI) tarafından 2025 yılının en başarılı sanatçısı seçildi. Bu başarıyla birlikte Swift, hem dijital yayınlar hem de fiziksel satışlar baz alındığında, üst üste dördüncü kez yılın en büyük sanatçısı olma rekorunu kırdı. Sanatçı daha önce 2014, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da listenin zirvesinde yer almıştı; bu son ödülle birlikte toplamda altıncı kez bir numaraya ulaşmış oldu.

IFPI; küresel fiziksel satışları, dijital indirmeleri ve yayın verilerini analiz ederek hazırladığı raporunda, Swift’in bu başarısının arkasında yaratıcı tutarlılığının ve uzun vadeli küresel stratejilerinin yattığını belirtti.

Forbes'da yer alan habere göre; Ekim ayında yayımlanan "The Life of a Showgirl" albümü, eleştirmenler arasında farklı görüşlere neden olsa da ticari açıdan devasa bir başarı yakaladı. Albüm, ilk haftasında dünya genelinde 3,5 milyon kopya satarken, dijital dinlenmelerle birlikte toplamda 4 milyon tüketim birimini aşarak ABD tarihinin en büyük ilk hafta çıkışını gerçekleştirdi.

Forbes Değerlendirmesi



Forbes'un tahminlerine göre; Swift'in serveti 1,6 milyar dolar; bu da onu müzik dünyasının en zengin kadını ve yalnızca müzik kataloğunun ve konser turnelerinin değeriyle milyarder olan ilk kişi yapıyor. Ekim 2023'te, kısmen rekor kıran Eras Turnesi'nin başarısı sayesinde milyarder oldu.