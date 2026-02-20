ARA
YouTube artık müzelik: Yayınlanan ilk videosu sanat eserine dönüştü

Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde (V&A) açılan yeni bir sergi, YouTube'un 20 yıldan uzun bir süre önce doğduğu anı konu alıyor.

YouTube artık müzelik: Yayınlanan ilk videosu sanat eserine dönüştü

Londra’nın dünyaca ünlü Victoria ve Albert Müzesi (V&A), dijital tarihin dönüm noktalarından birine kapılarını açarak YouTube’un doğumunu kalıcı bir sergiye dönüştürdü. Müze, platformun 20 yılı aşan serüvenini kutlamak adına, internet dünyasının "ilk taşı" sayılan içeriği arşivine dahil etti.

YouTube’a 23 Nisan 2005 tarihinde yüklenen ve platformun kurucularından Jawed Karim’in yer aldığı "Me at the zoo" (Ben hayvanat bahçesinde) adlı video, artık müzenin kalıcı koleksiyonunun bir parçası.

V&A, sadece videoyu değil, YouTube’un ilk dönemlerine ait izleme sayfasının tasarımını da aslına sadık kalarak yeniden kurguladı ve ziyaretçilere sundu.

Bu hamleyle birlikte, basit bir kişisel video kaydı, modern çağın en önemli dijital kültürel miraslarından biri olarak resmiyet kazandı.

V&A sözcüsü, "V&A, kurucu ortak Jawed Karim tarafından platforma yüklenen ilk video ve yeniden oluşturulmuş eski bir web sayfasını satın aldı" dedi.

YouTube'un ilk izleme sayfasının yeniden oluşturulmasında, o zamanlar 25 yaşında olan YouTube kurucu ortağı Karim'in San Diego Hayvanat Bahçesi'nde filler hakkında konuştuğu " Hayvanat Bahçesinde Ben" başlıklı ilk yükleme yer alıyor. 19 saniyelik bu video, 23 Nisan 2005'te platforma ilk yüklendiğinden beri 382 milyon kez izlendi ve 18 milyondan fazla beğeni aldı.

V&A ekibi, projede YouTube'un kullanıcı deneyimi ekibi ve Londra merkezli etkileşim tasarımı stüdyosu oio ile işbirliği yaptı.

YouTube'da yayınlanan ilk çalışma, V&A South Kensington'daki Design 1900-Now galerisinde sergilenirken, yeniden yapım sürecine dair bilgiler ise Stratford'daki V&A East Storehouse'da düzenlenecek mini bir sergide ele alınacak.

