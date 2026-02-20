Epstein krizi sonrası kritik hamle: Wasserman, ajansını bırakma kararı aldı

Hollywood’un en güçlü ajanslarından Wasserman’ın kurucu CEO’su Casey Wasserman, Epstein dosyalarında adının geçmesinin ardından görevini bırakma kararı aldı.

Olayın ardından aralarında Chappell Roan’ın da bulunduğu 24 sanatçı ajanstan ayrıldığını duyurmuştu.

Wasserman, Cuma günü 4 binden fazla çalışana gönderdiği notta CEO’luk görevinden istifa edeceğini ve şirketten tamamen ayrılacağını duyurdu.

Wasserman’ın hisseleri satılabilir

Forbes.com’da yer alan habere göre, Epstein dosyalarının son bölümünde Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell ile 2003 yılına ait e-posta yazışmasının ortaya çıkmasının ardından planlanan satışın, 51 yaşındaki ünlü isim için büyük bir darbe olacağı değerlendiriliyor.

Wasserman, 2002’de kurduğu ve oyuncular, müzisyenler, spor yıldızları ile içerik üreticilerini temsil eden ajans üzerindeki operasyonel ve yönetim kurulu oy kontrolünü bugüne kadar elinde tuttu. Forbes’un tahminine göre şirketin yaklaşık yüzde 40’ı hâlâ Wasserman’a aitken, kalan payların Rhode Island merkezli özel sermaye şirketi Providence Equity Partners’ta bulunduğu belirtiliyor.

Bu süreçte Wasserman’ın hisselerinin serbest piyasada satılabileceği ya da daha olası senaryoya göre Providence tarafından satın alınıp şirketin tamamının veya bir kısmının elden çıkarılabileceği ifade ediliyor.

Ancak, bu rakamların kesin olmadığının da altı çiziliyor. Forbes'a göre şirketin toplam değerinin 2 milyar doların üzerinde olma ihtimali bulunuyor. Bu da Wasserman’ın payının en az 800 milyon dolar değerinde olabileceği anlamına geliyor.

Olası bir satışta borçlar ve vergilerin nihai geliri düşürmesi ve ödemenin dokuz haneli orta seviyelerde kalması bekleniyor. Forbes ise nakit varlıkları ve kişisel gayrimenkulleri dahil Wasserman’ın servetinin en az 750 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.