Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 33,58, aylık ise yüzde 2,10 oranında artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,77 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış-1
Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış-2

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 32,04 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 31,48 artış gerçekleşti.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış-3
Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış-4

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,18 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,20 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 artış gerçekleşti.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış-5
Hizmet Üretici Fiyat Endeksinde artış-6
