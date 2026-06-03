İki haftanın zirvesi sonrası geri çekilme: Bakır fiyatları düştü

Bakır fiyatları, son dönemdeki yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle geri çekildi. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık gösterge bakır kontratı çarşamba günü yüzde 0,43 değer kaybederek ton başına 13.980,50 dolara gerilerken, bir gün önce 14.056 dolara ulaşarak son iki haftanın en yüksek seviyesini görmüştü.

Çin tarafında pozitif seyir devam ederken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif bakır kontratı yüzde 0,78 artışla ton başına 106.820 yuana çıktı. Kontrat, gece seansında 107.420 yuana kadar yükselerek son üç haftanın zirvesini test etti.

Tarifeler fiyatlar üzerinde etkili oldu

ABD'nin bakır ithalatına yönelik tarifelerine ilişkin belirsizlik fiyatları destekleyen faktörler arasında yer aldı. Londra Metal Borsası'nda nakit bakır ile üç ay vadeli bakır arasındaki iskonto da 19 Mayıs'ta görülen 77 dolar seviyesinden yaklaşık 4 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, LME'de alüminyum fiyatları yüzde 0,16 yükselirken, kurşun yüzde 0,27 ve nikel yüzde 0,3 değer kaybetti. Kalay ile çinko fiyatlarında ise kayda değer bir değişim yaşanmadı.

Şanghay piyasalarında alüminyum yüzde 0,22, çinko yüzde 1,27, kurşun yüzde 0,24 ve kalay yüzde 1,39 değer kazanırken, nikel fiyatları yüzde 0,98 geriledi.

Jeopolitik riskler fiyatlamaları etkiliyor

Bakır fiyatlarını baskılayan gelişmeler de yakından izleniyor. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ile ABD ve İran arasındaki görüşmelerden henüz somut bir sonuç çıkmaması, emtia piyasalarında risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan ve piyasa beklentilerini aşan açık iş pozisyonları verisi doların değer kazanmasına katkı sağladı. Güçlü ekonomik göstergeler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın dönemde faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentileri zayıflatırken, dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturdu.