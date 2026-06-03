Kademeli emeklilik sistemi 2026: Kademeli emeklilik şartları neler, Meclis gündemine geldi mi?

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler yeniden gündeme geldi. Sigorta başlangıcı 2000 yılı ve sonrasına denk gelen milyonlarca çalışan, emeklilik şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. EYT kapsamı dışında kalan ve yaş şartı nedeniyle emekli olamayan sigortalılar, kademeli emeklilik konusunda atılacak adımları merakla bekliyor.

Gözler konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? Yeni bir düzenleme için çalışma var mı? Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek, şartlar neler? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...