Kademeli emeklilik sistemi 2026: Kademeli emeklilik şartları neler, Meclis gündemine geldi mi?

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeler yeniden gündeme geldi. Sigorta başlangıcı 2000 yılı ve sonrasına denk gelen milyonlarca çalışan, emeklilik şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. EYT kapsamı dışında kalan ve yaş şartı nedeniyle emekli olamayan sigortalılar, kademeli emeklilik konusunda atılacak adımları merakla bekliyor.
Gözler konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? Yeni bir düzenleme için çalışma var mı? Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek, şartlar neler? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
1 Kademeli emeklilik nedir?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanlara belirli yaş ve prim günü şartlarını karşılamaları halinde emeklilik hakkı tanıyan bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda uygulanacak şartlar ise sigortalılık statüsüne ve işe giriş tarihine göre farklılık gösteriyor.
2 Kademeli emeklilik Meclis gündeminde mi? Torba yasada yer alıyor mu?
2000 yılı sonrası sigortalılar için kademeli emekliliğe yönelik gündemde yeni bir düzenleme bulunmuyor. Ayrıca, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalıları kapsayan kademeli emeklilikle ilgili bu Torba Yasa'da herhangi bir çalışma yer almıyor.
3 Kademeli emeklilik kapsamı nedir?
Kademeli emeklilik bekleyenler, yaş kriterlerinin daha esnek hale getirilmesini ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını istiyor. Her ne kadar çeşitli kanun teklifleri gündeme taşınmış olsa da henüz somut bir adım atılmış değil.
4 Bakan Işıkhan konuyla ilgili ne demişti?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmıştı. Bakan Işıkhan, ""Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.