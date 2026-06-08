Kış meyveleri rafa kalktı, Vatandaş yaz meyvelerine yöneldi: İşte pazardaki fiyatlar

Pazardaki yaz meyvelerinin fiyatları hakkında bilgi veren pazarcı Tunahan Ünal, fiyatların artıştan ziyade düştüğünü ifade ederek, "Yaz meyveleri başladı. Ürününe göre fiyat var; 100’e de kiraz var, 300-400 lira aralığında da kiraz var. En çok erik, kiraz, tatlı kayısılar satılıyor. Piyasasına göre, ürününe göre fiyat var. Şeftali 50 liradan 100 liraya, kirazlar 100 liradan 400 liraya Çilek 100-120 lira civarı fiyatlar var. Yaz geldiğinden ötürü muzların satışı yavaşladı. Kavunumuzun tane fiyatı da 65 lira. Fiyatlarda artıştan ziyade düşüş oluyor" dedi.