MTV son ödeme tarihi nedir? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit yapan bankalar

Ocak ayının son günlerine girilmesiyle birlikte, ödemelerini henüz gerçekleştirmemiş olan vatandaşlar için gecikme faizi riski başlarken, bankalar da kullanıcılarını çekmek için taksit ve bonus kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.
1 MTV son ödeme tarihi nedir?
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme döneminde son haftaya girilirken, ödemelerini henüz yapmamış araç sahipleri için takvim ve banka kampanyaları netleşti. Bu yıl takvimin hafta sonuna denk gelmesi, borcunu kapatmak isteyenlere ek bir süre tanımış oldu.
Normal şartlarda 31 Ocak'ta sona eren birinci taksit dönemi, bu yılın 31 Ocak gününün cumartesiye denk gelmesi sebebiyle uzatıldı. Vatandaşlar, herhangi bir gecikme faizine maruz kalmamak için 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Yılın ikinci taksit ödemeleri ise geleneksel olarak Temmuz ayında yapılacak.
2 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit yapan bankalar
Bu dönemde bankalar, vergi yükünü bölmek isteyen müşterileri için farklı limit ve taksit seçenekleri sunuyor:
|Banka / Kart
|Taksit Sayısı
|Önemli Detaylar
|Enpara
|6 Taksit
|15.000 TL'ye kadar faizsiz
|TEB (Bonus)
|4 Taksit
|250.000 TL üst limit
|Ziraat BankKart
|4 Taksit
|Tüm ödemelerde geçerli
|Halkbank (Paraf)
|3 veya 4 Taksit
|Standart kartlara 3, Troy kartlara 4 taksit
|Denizbank (Bonus)
|3 Taksit
|500.000 TL üst limit
|Garanti BBVA (Bonus)
|3 Taksit
|Mobil ve internet üzerinden
|İş Bankası (Maximum)
|3 Taksit
|2.000 TL - 1.000.000 TL arası
|Vakıfbank (World)
|3 Taksit
|500.000 TL üst limit
|Kuveyt Türk / Türkiye Finans
|3 Taksit
|Belirli limitler dahilinde
|Albaraka
|3 Taksit
|Tüm kartlara
3 MTV Sorgulama ve Ödeme Yöntemleri
Vergi borcunuzu öğrenmek ve güvenli şekilde ödemek için üç ana kanal öne çıkıyor:
Dijital Vergi Dairesi: gib.gov.tr üzerinden şifresiz, sadece plaka ve T.C. kimlik numarasıyla sorgulama ve ödeme yapılabiliyor.
e-Devlet: "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" sekmesi üzerinden tüm borç dökümüne ulaşılabiliyor.
Banka Uygulamaları: Mobil bankacılık kullananlar, "Ödemeler > Vergi" adımlarını takip ederek mevcut borçlarını anında görüntüleyip kredi kartı kampanyalarından faydalanabiliyor.
Cumhurbaşkanı kararı ile 2026 yılı için belirlenen %18,95'lik indirimli artış oranı, araç sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarlarını doğrudan netleştirdi. Normal şartlarda %25,49 olması beklenen yeniden değerleme oranının aşağı çekilmesiyle birlikte, MTV kalemlerinde daha makul bir artış yaşanmış oldu.