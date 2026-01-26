MTV son ödeme tarihi nedir? 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit yapan bankalar

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme döneminde son haftaya girilirken, ödemelerini henüz yapmamış araç sahipleri için takvim ve banka kampanyaları netleşti. Bu yıl takvimin hafta sonuna denk gelmesi, borcunu kapatmak isteyenlere ek bir süre tanımış oldu.

Normal şartlarda 31 Ocak'ta sona eren birinci taksit dönemi, bu yılın 31 Ocak gününün cumartesiye denk gelmesi sebebiyle uzatıldı. Vatandaşlar, herhangi bir gecikme faizine maruz kalmamak için 2 Şubat 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Yılın ikinci taksit ödemeleri ise geleneksel olarak Temmuz ayında yapılacak.