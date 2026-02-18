Nitelikli iş gücü için sosyal sorumluluk şart

Bugün kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) denildiğinde akla ilk gelen konuların başında eğitim geliyor. Çünkü şirketler artık biliyor ki; sürdürülebilir büyüme finansal performansın ötesinde, topluma bırakılan kalıcı değerle ölçülüyor. Bu nedenle eğitime yatırım yapan KSS projeleri, bir ‘iyilik’ hareketinden çok, uzun vadeli bir gelecek stratejisi olarak konumlanıyor. Türkiye’de bu alanda uzun soluklu ve etkisi ölçülebilir projeler geliştiren pek çok şirket var.

Sabancı Topluluğu’nun eğitim seferberlikleri, Koç Holding’in burs ve mesleki eğitim programları, Eczacıbaşı’nın gençlere yönelik kültür ve bilim destekleri, Türk Telekom’un ‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında yürüttüğü kapsamlı eğitim projeleri ve Turkcell’in dijital eğitim projeleri bu yaklaşımın güçlü örnekleri arasında yer alıyor. Ancak bazı projeler var ki, yalnızca destek vermekle kalmıyor; gençlerin potansiyelini görünür de kılıyor.

Lise girişimcilik programı

Bunlardan biri Türkiye İş Bankası’nın desteklediği GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı. GençBizzTech, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle devlet fen lisesi öğrencilerine yönelik hayata geçirilen, bilim ve teknoloji tabanlı kapsamlı bir lise girişimcilik programı. Temel amacı; Türkiye genelindeki genç yetenekleri erken yaşta iş dünyasıyla buluşturmak ve onlara küresel bir bakış açısı kazandırmak. Program kapsamında öğrenciler; bilim, teknoloji, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve girişimcilik temelli ileri düzey eğitimler alarak kendi iş fikirlerini geliştiriyor ve bu fikirleri hayata geçirilebilir iş modellerine dönüştürüyorlar.

Gen-e Avrupa Festivali'ne katıldılar

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürütülen GençBizzTech programı kapsamında son olarak Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir fen lisesinden çıkan üç kişilik FreshBrain ekibi, geliştirdiği vida tekerlekli otonom robotlarıyla tarımda dijital dönüşüme yeni bir yaklaşım sunuyor. Öğrencilerin geliştirdiği SürmeneBot ve TerraBot, helis yapılı vida tekerlekleri sayesinde zemine tutunmak yerine adeta toprağın içine vidalanarak ilerliyor. Bu sayede robotlar, standart tekerlekli sistemlerin çalışamadığı, Karadeniz’in dik ve engebeli bahçeleri gibi, alanlarda bile kesintisiz hareket edebiliyor. 2025’te GençBizzTech Türkiye finallerinde birincilik elde eden FreshBrain, bu başarısıyla projelerini Gen-E Avrupa Festivali’nde sergileme fırsatı da yakalamış bulunuyor.

Programın ana sponsoru oldu

Eğitim yatırımlarının bir diğer güçlü örneği ise Baymak’tan geliyor. Öyle ki Baymak, Bilim Kahramanları Derneği iş birliği ve BDR Thermea Vakfı desteğiyle, Türkiye’de 22 yıldır sürdürülen ‘FIRST® LEGO® League Challenge’ programının ana sponsoru oldu. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuk ve gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Baymak; bu sezonla birlikte önümüzdeki üç sezon boyunca programa desteğini sürdürecek. Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan proje çerçevesinde, Ankara, Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Mersin ve Ordu illerinde düzenlenecek turnuvalar desteklenecek.

4 bin 500 öğrenciye ulaşılacak

Bu proje ile Baymak, çocukların ve gençlerin bilim araştırma, yürütme, inovasyon, takım çalışması ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl etkinliklere 4 bin 500 ortaokul ve lise öğrencisinin katılması bekleniyor. Turnuvalar çocuklara, robot yapmanın yanı sıra, problem çözmeyi, araştırmayı ve birlikte üretmeyi öğretiyor. Toplumsal dönüşümün bir parçası olmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Biliyoruz ki sürdürülebilir bir gelecek yalnızca çevre dostu teknolojilerle değil; o teknolojileri geliştirecek, kullanacak ve ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetişmesiyle mümkün. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nitelikli insan gücüne katkı sağlamak, sosyal sorumluluk anlayışımızın merkezinde yer alıyor” diyor.