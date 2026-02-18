Vera markasıyla lüks segmentte büyüyecek

Altyapı projelerinden konutlara, kamu yapılarından ofislere kadar inşaat sektörünün birçok alanında faaliyet gösteren Hasanoğlu Şirketler Grubu, Vera markasıyla lüks gayrimenkul pazarında büyüme kararı aldı. 1993 yılında merhum Mustafa Hasanoğlu tarafından kurulan grup, 2000’li yılların başında Banu Evleri markasıyla konut sektöründe markalaşma sürecine adım attı. Şirket, bugüne kadar 1 milyon metrekareyi aşan gayrimenkul geliştirme hacmine ulaştı.

Artan maliyetler ve nitelikli iş gücüne erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle lüks segmente yönelen şirket, kısa süre önce Bodrum Bitez’de Vera markasıyla 15 milyon Euro’luk lüks bir projeyi tamamladı. Şirket şimdi de İstanbul’da Beykoz ve Uskumruköy’de iki yeni projeye hazırlanıyor.

Beykoz’da 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak ve 25-30 milyon dolara mal olması öngörülen projenin iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Hasanoğlu, "Beykoz’da, Vanlıoğlu İnşaat ve Çiftçi Modern Yapı iş birliğiyle geliştirdiğimiz proje; doğayla iç içe konumu, yatay mimari yaklaşımı ve ileri teknoloji altyapısıyla üst segment yaşam beklentilerine yanıt verecek" diyor.

Uskumruköy için 30 milyon dolar yatırım

Uskumruköy’de ruhsat süreci devam eden ve 50 villadan oluşacak proje için ise yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. Hasanoğlu, bu iki projeyle birlikte Vera markasını Türkiye’de lüks yaşam segmentinde referans gösterilen bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Bugüne kadar oluşturdukları birikimi lüks segmentte kalıcı ve güçlü bir marka kimliğine dönüştürmek istediklerini ifade eden Hasanoğlu, “Vera markası yalnızca yeni bir marka değil, Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun bugüne kadar inşa ettiği kalite anlayışının, mühendislik gücünün ve vizyonunun doğal bir devamı” diye konuşuyor.