Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler netleşti. Açıklanan verilere göre, yüzde 25,02 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünlerdeki fiyat artışını, yüzde 23,34 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler ve yüzde 14,39 ile motorin (mazot) kategorileri izledi.

Martta fiyatı en çok artan ürünler

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler ise şöyle:

yüzde 10,94 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı,

yüzde 9,88 ile taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı,

yüzde 7,95 ile benzin,

yüzde 7,93 ile metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı.

Fiyatı en çok ucuzlayan ürünler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 9,94 ile canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıklarda gerçekleşti. Diğer ürünler ise şöyle: