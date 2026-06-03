Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı da netlik kazanacak. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, "Mayıs enflasyonu açıklandı mı?" ve "TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin son bilgiler...
1 Mayıs ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurban Bayramı nedeniyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.
2 Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?
TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlamıştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.
Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,82 olarak öngörülen mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,89'a çıktı.
3 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı ne kadar oldu?
Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 ve mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyona, nisan ayında açıklanan yüzde 4,18'lik oran da eklendi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşmiş zam oranı yüzde 14,64 oldu.
6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesin zam oranı netleşecek. Nihai zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak TÜFE verileriyle belli olacak.