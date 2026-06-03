Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Açıklanacak rakamlarla birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı da netlik kazanacak. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, "Mayıs enflasyonu açıklandı mı?" ve "TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin son bilgiler...