Türk dondurmasına küresel talep sürüyor: İlk 4 ayda 23,5 milyon dolar ihracat

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden, "19 Temmuz Dünya Dondurma Günü" dolayısıyla yaptığı derlemeye göre, ülkede dondurma imalatı yapan 919 tesisteki üretim altyapısı ve gelişmiş işleme sanayisiyle, dondurma üretiminde önemli kapasiteye ulaşıldı.

Türkiye'nin, süt ve süt ürünleri ihracatı geçen yıl 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bunun 72,8 milyon dolarlık bölümünü, dondurma ihracatı oluşturdu. Dondurmanın, toplam süt ve süt ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 13,9'unu oluşturduğu belirlendi. Aynı dönemde dondurma ithalatı 12,7 milyon dolar seviyesinde kalarak, Türkiye dondurmada net ihracatçı oldu.

Geçen yıl en fazla dondurma ihracatı yapılan ülkeler arasında Irak, ABD, KKTC, Kosova ve Kazakistan ilk sıralarda yer aldı. Bu yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen 23,5 milyon dolarlık ihracat ise uluslararası pazarlardaki talebin devam ettiğini gösterdi.

"Dünya dondurma pazarı 122 milyar dolar büyüklüğe ulaştı"



Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Sakkaoğlu, dondurmanın süt ürünleri arasında da önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Dondurma, birçok tatlının aksine, süt içeriği sayesinde protein, kalsiyum ve fosfor gibi besin öğelerini de içeren bir süt ürünü. Modern üretim tesislerinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde üretilen ambalajlı dondurmalar, yılın dört mevsiminde güvenle tüketilebilecek ürünler arasında yer alıyor." diye konuştu.

Küresel dondurma pazarı verileri hakkında bilgi veren Sakkaoğlu, 2025'te dünya dondurma pazarının yaklaşık 122 milyar dolar büyüklüğe ulaştığının tahmin edildiğini aktardı.

"Türkiye dondurmada güçlü üretici ve ihracatçı konumda"



Sakkaoğlu, Türkiye'nin köklü dondurma kültürünün, coğrafi işaret tescilleriyle de korunduğunun altını çizerek, "Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Maraş Dondurması, Görele Dondurması, Adana Bici Bici ve Nazilli Kar Helvası tescilli coğrafi işaretler arasında yer alırken, çeşitli yöresel dondurma türleri için başvuru süreci devam ediyor. Türkiye, dondurmada güçlü üretici ve ihracatçı ülkeler arasında bulunuyor, Avrupa Birliği'ne ihracat onayına sahip 43 süt ürünleri tesisinden 8'inde dondurma üretimi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen, kayıtlı işletmelerde üretilen, gıda güvenliği standartlarına uygun ambalajlı dondurmalar tercih etmelerini öneren Sakkaoğlu, şunları kaydetti:

"Sektör olarak hedefimiz, dondurmayı tüketicilerin gözünde sadece yaz tüketilen bir ürün olmaktan çıkarıp, yılın her döneminde güvenle tercih edilen bir süt ürünü haline getirmek. Bunun yolu da kayıtlı, denetlenen ve yüksek kaliteli üretim yapmak ve tüketici güvenini sürekli güçlendirmekten geçiyor."