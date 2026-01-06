ARA
DOLAR
43,05
0,04%
DOLAR
EURO
50,33
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
6155,46
-0,99%
GRAM ALTIN
BIST 100
12108,53
0,70%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mevsim etkilerinden arındırılmış aralık ayı enflasyonu belli oldu

Aralık ayında mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,67 oranında artış kaydetti.


Mevsim etkilerinden arındırılmış aralık ayı enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Aralık 2025'te aylık yüzde 1,67 arttı.

Endeks, enerjide azaldı

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,96, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,06 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,08 azalırken gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,6 arttı. Enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,98, hizmette yüzde 2,92 yükseliş görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin Aralık 2025'te aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,67
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,96
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,06
Enerji-0,08
Gıda ve alkolsüz içecekler1,60
Enerji ve gıda dışı mallar0,98
Hizmet2,92
İlgili Haberler
TÜİK açıkladı: Aralık ayı enflasyon rakamı belli oldu
TÜİK açıkladı: Aralık ayı enflasyon rakamı belli oldu
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL