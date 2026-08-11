Continental'dan 2026 yılı ilk yarı bilanço değerlendirmesi var

2026'nın ikinci çeyreğinde 4,4 milyar euro konsolide satış geliri elde eden Continental, ContiTech'in satış anlaşmasının ardından stratejik dönüşümünde son aşamaya geldiğini duyurdu.



Şirket, tamamen lastik üretimine odaklanan yapısıyla premium ürün segmentindeki büyümesini sürdürmeyi ve küresel üretim ile lojistik yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Almanya'da rüzgâr enerjisi yatırımı, ABD'de yeni lojistik merkezi ve Tayland'da üretim kapasitesi artırımı gibi yatırımlarına devam ediyor.

Continental CEO'su Christian Kötz, şirketin dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "İkinci çeyrekte güçlü performansımızı sürdürdük. ContiTech'in satış anlaşmasıyla birlikte artık yalnızca lastik üretimine odaklanan şirket yapımıza geçişte son aşamadayız." dedi.



Lastik iş kolu hedeflerin üzerinde performans gösterdi



Continental, ikinci çeyrekte şirket genelinde düzeltilmiş EBIT marjını yüzde 12,9’a çıkarırken dönem net kârını 274 milyon Euro olarak açıkladı. Bu performansta özellikle 18 inç ve üzeri lastiklerin satış payındaki artış, hammadde maliyetlerindeki olumlu gelişmeler, döviz kuru ve gümrük tarifelerinin etkisinin azalması ile maliyet disiplini belirleyici oldu.

Continental'in lastik iş kolu, yılın ikinci çeyreğinde 3,3 milyar Euro satış gerçekleştirirken, düzeltilmiş EBIT marjını yüzde 15,3'e yükselterek yıl geneli beklentisinin üzerine çıktı. Şirket, 2026 yılı için lastik operasyonlarında 13,2-14,2 milyar Euro satış ve yüzde 13-14,5 aralığında faaliyet kârlılığı öngörüsünü koruyor. Continental CFO'su Roland Welzbacher ise, "Karlılığımızı ve serbest nakit akışımızı önemli ölçüde artırdık. Yılın ikinci yarısında artması beklenen hammadde maliyetlerine karşı ise gerekli önlemleri şimdiden aldık" değerlendirmesinde bulundu.

