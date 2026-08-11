Üniversite öğrencilerini ilgilendiren karar: Üniversiteler bu yıl erken mi kapanacak?

2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenlenecek olması, kentteki üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimlerine de yansıyacak. Organizasyon kapsamında İstanbul’da eğitim veren üniversitelerde bahar döneminin normal takvime göre bir ay daha erken tamamlanacağı belirtildi. Kararın ardından öğrencilerin gözü bahar döneminin ne zaman sona ereceğine ve akademik takvimlerde yapılacak değişikliklere çevrildi.
1 2027 Avrupa Oyunları ne zaman ve nerede düzenlenecek?
Üniversite öğrencilerinin kayıt ve yerleşme sürecine ilişkin hazırlıklar sürerken, İstanbul’daki akademik takvimi etkileyecek dikkat çekici bir gelişme gündeme geldi. Avrupa’nın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.
2 2027 Avrupa Oyunları üniversitelerin akademik takvimini nasıl etkileyecek?
2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenlenecek olması nedeniyle, üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin akademik takvimlerinde değişikliğe gidildi.
3 Üniversitelerde akademik takvim bir ay erken tamamlanacak
YÖK’ün talebi doğrultusunda yapılan değişiklikle, üniversiteler 2026-2027 akademik yılı takvimlerini normalden yaklaşık bir ay daha erken tamamlayacak.
Söz konusu karar yalnızca 2026-2027 akademik yılı için geçerli olacak.
4 Üniversitelerde ders süresi düşecek mi?
Bu düzenlemeyle dönem başına 14 hafta olarak uygulanan ders süresi 12 haftaya indirilecek. Müfredatın eksiksiz işlenebilmesi amacıyla bazı üniversitelerde ise güz döneminin daha erken başlatılması planlandı.