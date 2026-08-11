Üniversite öğrencilerini ilgilendiren karar: Üniversiteler bu yıl erken mi kapanacak?

2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenlenecek olması, kentteki üniversitelerin 2026-2027 akademik takvimlerine de yansıyacak. Organizasyon kapsamında İstanbul’da eğitim veren üniversitelerde bahar döneminin normal takvime göre bir ay daha erken tamamlanacağı belirtildi. Kararın ardından öğrencilerin gözü bahar döneminin ne zaman sona ereceğine ve akademik takvimlerde yapılacak değişikliklere çevrildi.