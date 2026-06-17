TESK’ten yapılandırmada sıfır faiz çağrısı: Esnaf anaparayı ödesin

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

TESK Başkanı Palandöken, mevcut düzenlemelerde yapılan iyileştirmelerin önemli olduğunu ancak esnafın asıl beklentisinin faizsiz bir yapılandırma modeli olduğunu belirterek, borçların yalnızca anapara üzerinden ödenebilmesine imkan tanınmasını istedi.

“Esnafın beklentisi faizsiz bir ödeme planıdır”

Daha önceki yapılandırmalarda faizsiz ödeme imkanı bulunduğunu hatırlatan Bendevi Palandöken, mevcut düzenlemede taksit süresinin 72 aya çıkarılması ve tecil faizinin yüzde 39’dan yüzde 29’a indirilmesinin önemli olduğunu ancak esnafın beklentisinin faizsiz bir ödeme planı olduğunu söyledi.

“Yüksek faiz yükü ödemeleri güçleştiriyor”

Borçluların temel amacının anaparayı ödemek olduğunu ifade eden Palandöken, yüksek faiz yükünün ödeme gücünü zorlaştırdığını belirtti.

Palandöken, “Esnafın beklentisi borcunu ödemek ancak bunu faiziyle değil, anapara üzerinden yapabilmek. Faizsiz bir yapılandırma hem vatandaşın yükünü hafifletir hem de devletin tahsilatını artırır.” dedi.

Daha önceki yapılandırmalardan devletin önemli gelir elde ettiğini hatırlatan Palandöken, faizsiz bir modelin uygulanması halinde hem işletmelerin borç yükünden kurtulacağını hem de kamu gelirlerine katkı sağlanacağını ifade etti.

“Faizsiz yapılandırma esnafın faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak”

Esnafın mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalmakta zorlandığını vurgulayan Palandöken, artan rekabet ve daralan talep nedeniyle birçok işletmenin faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çektiğini belirtti.

Palandöken, uzun vadeli ve faizsiz bir yapılandırmanın esnafın borçlarını kapatmasını kolaylaştıracağını, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.