THY'den girişimcilik ekosistemine büyük destek: Yeni yatırım fonu devrede

Türk Hava Yolları (THY), girişimcilik ekosistemine verdiği desteği Turkish Ventures adını verdiği yeni kurumsal girişim sermayesi markasıyla bir üst seviyeye taşıyor.

Daha önce "Terminal Girişim Hızlandırma Programı" ve uçak içi ekranlarda girişimleri tanıtan "Invest on Board" gibi projelerle adından söz ettiren şirket, bu kez doğrudan yatırım dönemini başlatıyor.

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecek olan Turkish Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, ekosisteme hem finansal güç hem de küresel ölçekte stratejik avantaj kazandırmayı hedefliyor.

Sermayenin Ötesinde Küresel Stratejik Ortaklık



Fonun ana odağında; ürününü doğrulamış, müşteri kitlesini oluşturmuş ve yüksek büyüme potansiyeline sahip Türkiye merkezli teknoloji girişimleri yer alıyor. THY, bu girişimlere yalnızca finansal kaynak sağlamakla kalmayıp, küresel ağını açarak uluslararası pazarlarda büyümelerine yardımcı olacak stratejik bir ortak gibi hareket edecek.



"Türkiye'nin teknoloji üretim gücüne güç katacağız"



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Türk Hava Yolları olarak hem kendi içimizde hem de ekosistemde inovasyonu teşvik ediyoruz. Turkish Ventures ile bu vizyonumuzu yeni bir aşamaya taşıyoruz; yatırım yaptığımız şirketlere küresel uçuş ağımızı, geniş müşteri tabanımızı ve marka gücümüzü açarak büyüme yolculuklarında aktif rol üstleniyoruz. Türkiye'de doğan teknolojilerin sınırların ötesine taşınmasına öncülük ederken, bu girişimlerin geliştireceği çözümlerden kendi operasyonlarımızda da yararlanmayı hedefliyoruz. Girişimlerle kuracağımız stratejik iş birlikleri sayesinde hem Türk Hava Yolları'nın hem de Türkiye'nin teknoloji üretim gücüne güç katacağız" dedi.



Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer ise iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

"Albaraka Portföy olarak, Türk Hava Yolları gibi dünya çapında bir markayla girişim sermayesi alanında iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları'nın yıllara yayılan sektörel deneyimi, global ölçekteki operasyon kabiliyeti ve geniş etki alanı ile Albaraka Portföy'ün fon yönetimindeki birikimi ve stratejik yaklaşımının buluşmasının; girişimlere yalnızca sermaye sağlamakla sınırlı kalmayıp, uzun vadeli başarılarını destekleyen kapsamlı bir katkı sunacağına inanıyoruz. Türkiye'nin teknoloji girişimciliğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğümüz bu fon ile ülkemizin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz".