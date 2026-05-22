Piyasada 'mutlak butlan' alarmı: Senaryolar nasıl şekilleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı?

Ana muhalefet partisindeki belirsizlikleri artıran ‘mutlak butlan’ kararına Borsa İstanbul’un tepkisi ise çok sert oldu. 21 Mayıs Perşembe günü boyunca yurt dışına kıyasla zayıf bir performans sergileyen BİST-100 Endeksi’nde haberin ardından dün kapanışa doğru artan kayıpların yüzde 6’ya ulaşmasının ardından endeks çapında devre kesici uygulandı. BİST’teki söz konusu geri çekilme, Mart 2025’ten bu yana endeksin karşılaştığı en sert günlük kayıp olması bakımından da dikkat çekici.

BİST-100 Endeksi, 21 Mayıs’ı 13.163 seviyesinden kapatırken 13.200-13.300 destek bölgesinin de altına gerilemiş oldu. BİST-Bankacılık Endeksi’ndeki düşüş ise yüzde 8’in üzerine çıkarken vadeli işlem kontratları ve iShares MSCI Turkey ETF’i de günü sert kayıplarla tamamladı. Takasbank verilerine göre, BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VİOP) 21 Mayıs’ta teminat tamamlama çağrısı tutarı ise 3 milyar 635 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutar, piyasada kaydedilen en yüksek günlük teminat tamamlama çağrısı seviyesi oldu. Bir önceki rekor, 9 Mart 2025 tarihinde 1 milyar 850 milyon TL ile kaydedilmişti.

Gelişmelerin ardından ilk tepki olarak Türkiye’nin beş yıllık CDS’i ise 20 baz puana yakın artışla 261 baz puana yükseldi ve nisan ayı seviyelerine geri döndü.