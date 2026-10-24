Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 2026 yılı 3. çeyrek bilanço sonuçları değerlendirmesi var

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Bankanın aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artırarak 231 milyar TL’ye ulaştı.

Kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 139,5 milyar TL’ye ulaşırken, aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 0,5 ile düşük seviyesini korudu. Bankanın ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 29 seviyesinde olurken, dokuz aylık net kârı 8 milyar TL’nin üzerine gerçekleşti.

Küresel finansman kaynaklarını ülkemizin yatırımlarıyla buluşturuyoruz

2026 yılının üçüncü çeyreğinde uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sağlanan finansmanın Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandıran ve sanayide düşük karbonlu üretimi destekleyen yatırımlara yönlendirileceğini ifade etti. Öztop, “Eylül ayında Dünya Bankası ile 200 milyon Avro tutarındaki Dağıtık Enerji Piyasasına Geçiş Projesi ve yaklaşık 400 milyon ABD doları tutarındaki Türkiye Sanayisinde Emisyon Azaltımı Projesi kapsamında finansman anlaşmaları gerçekleştirdik. Uluslararası finansman kuruluşlarından sağladığımız kaynakları, temiz enerji yatırımlarından sanayide emisyonların azaltılmasına kadar geniş bir alanda değerlendirerek ülkemizin yeşil dönüşümüne, sürdürülebilir büyümesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yatırım bankacılığı faaliyetlerimizle ülkemizin stratejik yatırımlarına güç katıyoruz

Yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında yılın üçüncü çeyreğinde de kamu ve özel sektöre yönelik finansal danışmanlık hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Öztop, “Yatırım bankacılığı faaliyetlerimiz kapsamında, kamu ve özel sektöre sunduğumuz finansal danışmanlık hizmetleriyle stratejik yatırımların hayata geçirilmesine, şirketlerin büyüme ve dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı sürdürdük. Sermaye piyasaları alanında ise gerçekleştirdiğimiz sukuk ihraçlarıyla yenilikçi finansman modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlarken, şirketlerin alternatif kaynaklara erişimini güçlendiren çözümlerimizle yatırım bankacılığındaki etkinliğimizi artırmaya devam ettik” şeklinde konuştu.

Girişimcilik ekosisteminin potansiyelini yatırımlarımızla destekliyoruz

Teknoloji ve inovasyon odaklı yatırımları Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin ve küresel rekabet gücünün önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Öztop, “Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla yılın üçüncü çeyreğinde de teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere yönelik yatırımlarımızı sürdürdük. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler GSYF, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ve TÜBİTAK BiGG+ GSYF aracılığıyla yarı iletken teknolojileri, finansal teknolojiler ve yapay zekâ destekli sağlık teknolojileri gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren girişimleri destekledik. 11 alt fon aracılığıyla yönettiğimiz kaynak büyüklüğü 7,5 milyar TL’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi iş modellerinin gelişimini destekleyerek girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bankacılık hizmetlerimizi yapay zekâ ile buluşturuyoruz

Bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve müşteri deneyimini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Öztop, “ChatGPT ile MCP tabanlı entegrasyonu hayata geçirerek kullanıcıların ürün ve hizmetlerimiz hakkında doğal dilde bilgi alabilmesine ve tanımlanan bankacılık servisleriyle etkileşim kurabilmesine imkân sağladık. Bu geliştirmeyle hizmetlerimizi yeni nesil yapay zekâ platformlarıyla buluştururken, teknoloji alanındaki yetkinliğimizi dijital müşteri deneyimine de yansıtıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yapay zekâ uygulamalarımızın kullanım alanlarını genişletmeye ve kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizle uzun vadeli değer yaratıyoruz

Sürdürülebilirliği bankanın tüm faaliyetlerine yön veren stratejik öncelik olarak ele aldıklarını vurgulayan Öztop, “Kalkınma hedefleri doğrultusunda finansman faaliyetlerimizin yarattığı çevresel ve sosyal etkiyi güçlendirmeye odaklanıyoruz. Bu doğrultuda beşinci Etki Raporumuzu kamuoyuyla paylaşırken, SBTi FINZ (Science Based Targets initiative Financial Institutions Net-Zero) metodolojisi kapsamında iklim hedefleri onaylanan dünyadaki ilk finansal kuruluş olduk. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolümüzü güçlendirerek ülkemizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Çalışan deneyimini kurum kültürümüzün merkezine alıyoruz

Çalışan odaklı kurum kültürünü ve çalışan deneyimini kurumsal başarının temel unsurları arasında gördüklerini belirten İbrahim Öztop, “Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen, katılımcılığı teşvik eden ve güçlü bir kurum kültürü oluşturan uygulamalarımıza önem veriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak Great Place to Work tarafından açıklanan ‘Best Small & Medium Workplaces in Europe 2026’ listesine Türkiye bankacılık sektöründen giren ilk banka olduk. Çalışan deneyimine yönelik çalışmalarımızı geliştirerek insan kaynağımızın potansiyelini ortaya çıkaran ve uzun vadeli kurumsal başarımızı destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.