"Eğer bir simülasyondaysak..." Elon Musk'tan çok konuşulacak yapay zeka ve gelecek senaryoları

Hindustan Times'da yer alan habere göre; gazeteci Walter Isaacson’ın "The Builders" adlı podcast’ine konuk olan Elon Musk, yapay zekanın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka, robotik ve uzay seyahatlerindeki hızlı gelişmelerin gelecekte çalışma hayatını ve parayı gereksiz kılacağını öngören SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Walter Isaacson ile gerçekleştirdiği röportajda insanlığın geleceğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İnsanlar mutlu olmanın yolunu bulacak"

Isaacson’ın paranın ve işin anlamını yitirdiği bir gelecekte insanların hayat gayesini nasıl bulacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Musk, "Bu soru üzerinde ben de düşünüyorum. Ancak insanların mutlu olmanın bir yolunu bulacağına inanıyorum. Tıpkı emekli olan kişilerin artık çalışmadıkları halde mutlu olabilmeleri gibi" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve kontrol kaybı

Söyleşide dijital zekanın geleceği ve insanların yönetimdeki rolünü kaybetme riski de gündeme geldi. Yapay zekanın insanlığa karşı olası tutumuna ilişkin esprili bir dille "Umarım yapay zeka bize karşı nazik olur" diyen Musk, toplumun bu geleceğe hazırlanmak için internette daha az distopik yapay zeka senaryosu üretmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin ulusal borcu sadece robotlar ve yapay zeka ile çözülebilir

Bütçe açığının hükümet bürokrasisi içinden tasarruf tedbirleriyle kapatılmasının imkansız olduğunu savunan Musk, kamu harcamalarını kesmeye çalışmanın çok fazla düşman kazandırdığını söyledi. Siyasetçilerin harcama kesintisi yapma isteğinin bulunmadığını belirten Musk, trilyonlarca dolarlık ulusal borç krizinin tasarruf ederek değil, ancak yapay zeka ve insansı robotların yaratacağı muazzam üretkenlik artışı sayesinde çözülebileceğini öne sürdü.

"Bir simülasyondaysak daha az sıkıcı olmalıyız"

Evrenin ve insanlığın bir simülasyondan ibaret olup olmadığına yönelik klasikleşen soruyu da yanıtlayan Musk, esprili bir yaklaşımla yanıt verdi. Eğer insanlık gerçekten gelişmiş bir simülasyonun parçasıysa, simülasyonu çalıştıranların sıkılmaması için herkesin "biraz daha az sıkıcı" bir hayat sürmesi gerektiğini dile getirdi.