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Resmi Gazete’de yayımlandı: 7 ilde bazı Hazine taşınmazları özelleştiriliyor

Mülkiyeti Hazineye ait olan 7 ildeki bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: 7 ilde bazı Hazine taşınmazları özelleştiriliyor

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ankara'nın Pursaklar, İstanbul'un Sarıyer, İzmir'in Buca, Kayseri'nin Kocasinan, Muş'un Merkez, Samsun'un İlkadım ve Siirt'in Merkez ilçelerindeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek. Özelleştirme sürecinde satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanacak.

Taşınmazların özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak. Özelleştirme gelirinin giderler düşüldükten sonra kalan kısmı, taşınmazların tahsis edildiği kurumun bina, tesis, lojman yapımı ve onarımı gibi inşaat işleriyle yatırım programında kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde ilgili kurum adına bu amaçla açılacak özel hesaba aktarılacak.

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Anadolu Ajansı
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