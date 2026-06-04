Vergi düzenlemeleri yürürlükte: Varlık barışı uzatıldı, yurt dışı varlıklara yeni güvence

Vergiye ilişkin önemli düzenlemeleri de kapsayan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle birlikte varlık barışı uygulamasının süresi uzatılırken, vergi mükellefleri ile finans sektörüne yönelik çeşitli değişiklikler de yürürlüğe girdi.
Kanun kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasını amaçlayan varlık barışı uygulamasında süre uzatımına gidildi.
1 Yurt dışındaki varlıklar için vergi incelemesi uygulanmayacak
Düzenleme kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ile diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirmeleri durumunda, söz konusu varlıklar için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
Ayrıca, bildirimi yapılan bu varlıklar nedeniyle mükelleflere ilave bir vergi yükümlülüğü de getirilmeyecek.
2 Yurt dışı kazançlarına 20 yıllık vergi istisnası
Kanundaki bir diğer düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşik kabul edilen gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşik sayılmadan önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmaması şartıyla yurt dışında elde ettikleri bazı kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.
Bu kapsamdaki gelirler 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak.
3 Kamu alacaklarında taksit süresi uzatılıyor
Kamu alacaklarının teciline ilişkin uygulamada değişikliğe gidilirken, azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılacak.
Düzenlemeyle birlikte, teminat gösterilmeden tecil edilebilecek tutar da 1 milyon liraya yükseltilecek.
4 Nitelikli hizmet personeline vergi desteği
Düzenlemeyle birlikte, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele yönelik gelir vergisi desteği de hayata geçirildi.
Buna göre, nitelikli hizmet personeline ödenen ücretlerin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna edilecek.
5 İstanbul Finans Merkezi için yeni teşvikler
Kanunla birlikte, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kuruluşlara tanınan vergi avantajlarında da düzenlemeye gidildi.
Buna göre, katılımcı belgesiyle finansal faaliyet yürüten kuruluşlar için uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar sürdürülecek. Ayrıca, kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin finansal faaliyet harçlarında sağlanan muafiyetin süresi 5 yıldan 20 yıla çıkarılacak.