Vergi düzenlemeleri yürürlükte: Varlık barışı uzatıldı, yurt dışı varlıklara yeni güvence

Düzenleme kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ile diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027'ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirmeleri durumunda, söz konusu varlıklar için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Ayrıca, bildirimi yapılan bu varlıklar nedeniyle mükelleflere ilave bir vergi yükümlülüğü de getirilmeyecek.