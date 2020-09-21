E-ticaret sitesi incehesap.com, 2021 yılında halka arza hazırlanıyor. Yabancı yatırımcılarla da görüştüklerini söyleyen İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, uygun koşulların sağlanması durumunda şirketin yüzde 100’ünü de satabileceklerini ifade ediyor.

Bilişim sektöründe uzun yıllar boyunca elde edilen bilgi ve tecrübe birikimiyle 2008 yılında kurulan incehesap.com, bilgisayardan cep telefonuna, gaming unsurlarından beyaz eşyaya kadar binlerce ürün sunuyor.

YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜYOR *

incehesap.com, Nurettin Erzen’in önerisiyle 2008 yılında bir aile şirketi olarak, tamamen kendi sermayeleriyle kuruldu. Bilişim sektöründe uzun yıllar boyunca elde ettikleri bilgi ve tecrübe birikimini, teknoloji odaklı bir e-ticaret sitesiyle yansıtma amacıyla yola çıkan Nurettin Erzen, bu iş modeline gelişen teknoloji ve pazarın dijitalleşeceğini öngörerek karar verdi ve harekete geçti.

Pandemiyle birlikte oldukça hızlı bir büyüme kaydeden şirket, 2021 yılında halka arza hazırlanıyor. Yabancı yatırımcılarla da görüştüklerini söyleyen İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, uygun koşulların sağlanması durumunda şirketin yüzde 100’ünü de satabileceklerini ifade ediyor.

2020 yılının 6 ayı sonunda 263 milyon TL’lik konsolide ciroya ulaşan İncehesap.com, ilk altı ayda, geçen yılın aynı dönemine oranla bilgisayar satışlarını 12 kat, kulaklık ve mikrofon satışlarını 2,8 kat, yazıcı satışlarını se 2,7 kat arttırdı. 2020 yılının ilk altı ayının getirdiği ivmeyle birlikte, bu seneyi 576 milyon TL ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyen Erzen, bu yılı yüzde 70 büyümeyle kapatacaklarını ifade ediyor.

YURTDIŞINDA DA BÜYÜYECEK *

2018 yılının ortalarından itibaren kârlılık, brüt kârlılık gibi şirket değerini maksimize etmeye yönelik çalışmalarını ve altyapı yatırımlarını yaparak 2021 yılı için stratejik yatırımcı ile evlilik veya halka arz sürecini başlattıklarını belirten Erzen, şu bilgileri veriyor: “Ekonominin gidişatını da göz önünde bulundurarak esnek bir yaklaşımla halka arz, azınlık veya çoğunlukta içeriye stratejik yatırımcı alma planlarımız bulunuyor.

İlk etapta azınlık veya çoğunluk hisse ile içeriye yatırımcı alarak ikinci adımımızı birlikte planlamak istiyoruz. Gelen yatırımcının şirkete değer katması durumunda şirketin yüzde 100’ünü satmak da değerlendirilebilir.”

Özellikle gaming alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini yurtdışına da sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Erzen, bir süre önce ihracat çalışmalarına başladıklarını kaydediyor.

Şirket, önümüzdeki dönemde ABD, Avrupa ve MENA pazarlarına açılacak. Öncelikli olaraksa Amazon.com aracılığıyla ABD pazarına açılımı planlanıyor.

OYUN SATIŞLARI PATLADI *

Pandemi döneminde, evlerinden çalışan profesyonellerin yam sıra eğitimlerini evlerden sürdüren çocuk ve gençler dolayısıyla ürün satışlarında önemli artış kaydettiklerini söyleyen Nurettin Erzen, şöyle devam ediyor: “ Diğer yandan, boş vakitlerini keyifle geçirmek isteyenler de gaming (Oyun) teknolojilerine yoğun ilgi gösterdiler.

2015 yılından bu yana satışlarımızda en yüksek ciroya sahip olan gaming ekipmanları, pandemi döneminde de tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bu kapsamda, İncehesap.com üzerinden her cuma akşamı düzenlediğimiz Gaming Gecelerini takip eden süreçte satışlarımızda patlama yaşanıyor. Gaming Gecesinin olduğu cuma günü, çarşamba ve perşembe günleri yapılan normal satışlardan yüzde 200 ile yüzde 300 oranında daha fazla satış gerçekleşiyor.”