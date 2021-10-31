Yüksek enflasyon, değersiz TL ve artan emtia fiyatları bilançolarda ana temalar olacak. Baz etkisiyle toplam kârlılıkta yaklaşık iki kat artış olabilir.

Demir-çelik, tekstil, akaryakıt ve gıda perakendeden iyi bilançolar bekleniyor. Özel bankalar da kârlılıkta öne çıkacak.

Borsa İstanbul’da (BİST) üçüncü çeyrek bilanço dönemi başladı. Bilançoların son açıklanma tarihi konsolide ve konsolide olmayan (solo) finansallar için 9 Kasım olarak belirlendi.

Bankalarda konsolide sonuçlar için son tarih ise 19 Kasım.

Biz de üçüncü çeyrek bilanço beklentilerini inceledik. Tablomuzda 61 şirkete ilişkin kâr tahminlerini ve bilançosunu açıklayan şirketlerin kâr rakamlarını görebilirsiniz.

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