İngiltere’de yeni tip koronavirüs tedavisinde Merck firmasının ürettiği molnupiravir adlı ilacın kullanımına şartlı yetki verildi. İngiltere Merck’in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu. Dün ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) “molnupiravir” adlı ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye ettiğini duyurdu. Peki, molnupiravir nedir, ne işe yarıyor? İlacın fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

İLACA NE ZAMAN ULAŞILACAK?

İngiliz yetkililer vatandaşların, Molnupiravir adlı ilaca ulusal bir çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de “Bugün ülkemiz için tarihi bir gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada Kovid-19 için evde alınabilecek bir antivirali onaylayan ilk ülke.” dedi. Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Servisine (NHS) atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, “Molnupiravir’i mümkün olan en kısa sürede ulusal çalışma yoluyla hastalara dağıtma planı belirlemek için NHS ile birlikte çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doktorlar, tedavinin aşıya iyi yanıt vermeyen kişiler için özellikle önemli olacağını belirtiyor.

KİMLER, NASIL KULLANACAK?

Şartlı yetkiyle Kovid-19 testi pozitif çıkan ve risk grubundaki 18 yaş üstü yetişkinlerin kullanımı için lisans alan ilacın, hastalığı evde hafif veya orta şiddette geçiren kişiler tarafından 5 gün boyunca günde iki doz kullanılması gerekiyor.

Semptomları azaltan ve iyileşmeyi hızlandıran ilacın, hastanelerdeki vaka yüklerini hafifletmesi ve zayıf sağlık sistemlerine sahip daha yoksul ülkelerde salgını engellemeye yardımcı olması bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de kasım sonunda ilacın güvenliğini ve etkinliğini incelemek üzere bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurul toplayacağını duyurmuştu.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Hap, İngiltere’de Covid teşhisi konulmuş kırılgan hastalara günde iki kez verilecek. Peki, molnupiravir nedir? BBC’nin haberine göre ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretilen Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç. Hap, virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzimi hedef alarak genetik kodunu zedeliyor. Bunun virüsün çoğalmasını engelleyerek, vücuttaki virüs seviyelerini düşük tutacağı ve hastalığın şiddetini azaltacağı öngörülüyor.

MSD, tedavinin koronavirüsün yeni varyantlarına karşı gelecekte de eşit derecede etkili olmasını beklediklerini söyledi. MHRA, ilacın hafif ve orta derecede Covid’i olan ve obezite, yaşlılık, diyabet veya kalp hastalığı gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskleri olan kişilerde kullanılmasına izin verildiğini belirtti.

ABD İLACIN HER DOZU İÇİN 700 DOLAR ÖDEMİŞTİ

İngiltere, yıl sonuna kadar 480 bin doz Molnupiravir ilacı siparişi verdi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen, benzer bir ilaçtan da 250 bin doz almayı planlıyor.

MHRA Başkanı June Raine, “Covid-19’a karşı cephaneliğimizde yeni bir tedavi” dediği Molnupiravir’in damar yerine ağızdan alınan ilk Covid ilacı olduğunun altını çizdi. Raine, “Bu önemli. Çünkü ilaç, Covid-19 ağır bir aşamaya gelmeden önce, hastane ortamı dışında alınabiliyor” dedi.

ABD, ilacın 1,7 milyon dozunu yaklaşık 1.2 milyar dolara almıştı. Yani ilacın her dozu için yaklaşık 700 dolar ödemişti. Avustralya, Singapur ve Güney Kore’de satın alma anlaşmaları yapmıştı. İngiltere’nin ilaç için ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor.

AB’DEN ACİL DURUMLARDA KULLANIM ONAYI

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da dün yaptığı açıklamada “molnupiravir” adlı ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye ettiğini duyurdu. Ajansın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, molnupiravirin virüsün vücutta yayılmasını azaltabileceği, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında düşüş sağlayabileceği sonucuna varıldığını açıkladı.

Cavaleri, EMA’nın AB ülkelerine bu tedaviyi pazarlama iznini beklemeden, acil kullanımlar için hazırlamalarını tavsiye ettiğini duyurdu.