Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İşte araç şarj istasyonu yatırımınlarına verilecek destekler: