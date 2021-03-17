Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası en fazla artan ve azalan illeri açıkladı.

Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova, bir önceki haftaya göre vakaların en fazla arttığı, Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur ise en fazla azaldığı iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, “Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.” ifadelerini kullandı.