Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.411,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile metal eşya, makina oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yatay kapanırken, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,39 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,33 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.519,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41’i prim yaptı, 50’si geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, ASELSAN, Türk Hava Yolları ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

FED TOPLANTI TUTANAKLARI

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sürecin biraz daha açıklığa kavuşturulmasının ardından küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, TL varlıkların ise negatif ayrıştığını söyledi.

Fed’in eylül ayı toplantısına ait tutanaklarda, varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvilleri ve 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağının sinyali verildi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de perakende satışlar ile Michigan Üniversitesi güven endeksi, Avro Bölgesi’nde dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.797,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,97 kazançla 530 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,1352 lira, satışta 9,1718 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,0158 lira, satışta 9,0520 lira olarak belirlemişti.

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.481.058.513 Ford Otosan 1.188.271.249 ASELSAN 1.168.163.614 Türk Hava Yolları 883.492.588 Tüpraş 819.123.714 Ereğli Demir Çelik 623.246.062 Kardemir (D) 562.309.740 Koza Altın 523.934.501 Şişe Cam 461.984.499 Vakıflar Bankası 417.111.529 Yapı ve Kredi Bankası 405.897.229 Bim Mağazalar 398.381.386 Koç Holding 379.619.928 Koza Madencilik 335.500.364 Petkim 288.207.713 Halkbank 278.586.598 Akbank 266.362.518 İş Bankası (C) 261.441.954 Doğan Holding 236.000.489 Sabancı Holding 222.697.994

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Vakıflar Bankası 3,45 3,31 4,23 Albaraka Türk 1,74 1,67 4,19 Logo Yazılım 41,88 40,48 3,46 Torunlar GMYO 3,84 3,72 3,23 Çemtaş 13,76 13,35 3,07 Biotrend Çevre ve Enerji 26,74 26,10 2,45 Doğan Holding 2,61 2,55 2,35 Türkiye Sigorta 4,91 4,81 2,08 Alkim Kimya 17,47 17,12 2,04 Tüpraş 125,00 122,80 1,79 Netaş Telekomünikasyon 16,76 16,47 1,76 Enerjisa Enerji 10,65 10,47 1,72 Alarko GMYO 22,56 22,18 1,71 ASELSAN 16,57 16,30 1,66 Deva Holding 23,48 23,10 1,65 Aygaz 16,66 16,42 1,46 Sarkuysan 12,52 12,34 1,46 Pegasus 79,00 77,90 1,41 Koza Madencilik 15,41 15,22 1,25 Tofaş Oto Fabrikası 56,00 55,35 1,17

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 89,10 93,55 -4,76 Ford Otosan 170,30 177,60 -4,11 Odaş Elektrik 1,44 1,48 -2,70 Otokar 335,50 344,00 -2,47 MLP Sağlık 25,74 26,38 -2,43 Türk Traktör 162,10 166,10 -2,41 Ege Endüstri 1.152,00 1.180,00 -2,37 Esenboğa Elektrik 27,64 28,24 -2,12 Coca Cola İçecek 78,20 79,80 -2,01 Bim Mağazalar 60,45 61,55 -1,79 İş Finansal Kiralama 3,00 3,05 -1,64 Global Yatırım Holding 1,84 1,87 -1,60 ARD Bilişim Teknolojileri 43,46 44,10 -1,45 QUA Granite Hayal Yapı 10,70 10,85 -1,38 Gübre Fabrikaları 49,10 49,78 -1,37 Kordsa Teknik Tekstil 24,02 24,34 -1,31 Yataş 13,08 13,25 -1,28 Garanti Bankası 9,26 9,38 -1,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,96 6,03 -1,16 Vestel 23,88 24,16 -1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)