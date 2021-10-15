Telefon fiyatları 20 bin TL’leri aşınca binlerce kişi kiralama yolunu seçti. 1 aylık kira bedeli 129 TL’den başlıyor, 769 TL’ye kadar çıkıyor. Türkiye’de yılda 100 bin cep telefonu kiralanırken pazarın gelecek yıl 250 bin adetleri aşacağı öngörülüyor.

Cep telefonu fiyatlarının 23 bin TL’ye kadar ulaşması bu alandaki kiralama işlemlerini iyice coşturdu. Daha bir yıl öncesine kadar sadece 2 tane olan kiralama firması şimdi 10’a yaklaştı. Pazarın en büyük oyuncularından kiralabunu.com’un Kurucu Ortağı Sinan Ventura, “Şu an kurumsal cep telefonu kiralamaları, bireysele göre çok daha önde. Türkiye’de yılda 100 bin cep telefonu kiralanıyor. Bunun 10 bin civarı bireysel” dedi.

En az 129 TL

Posta gazetesinden Murat Gülderen’in haberine göre, taksit sayısının azalması ve cihazların pahalanmasıyla birlikte telefon kiralama pastasının her yıl ikiye katlandığına dikkat çeken Ventura şöyle devam etti:

“Gelecek yıl pazarın 250 bin adetlere çıkacağını öngörüyoruz. Kiralama bedeli aylık 129 TL’den başlıyor ve 769 TL’ye kadar çıkıyor. Bu da ortalama 100 milyon TL’lik bir hacim anlamına geliyor. Pazar Avrupa’da çok daha hızlı büyüyor. Örneğin Almanya’da yılda ortalama 3 milyon adet kiralama yapılıyor.”

Kiralanan telefonlara sigorta da yaptıklarına dikkat çeken Sinan Ventura, “Telefonu düşürüp kırsanız dahi bizdeki sigorta bunun yüzde 70’ini karşılıyor. Türkiye çok büyük, genç, dinamik ve elektronik sever bir pazar. Biz yılda 12 milyon adet satılan cep telefonlarının yüzde 3-4’ünün kiralama yöntemiyle ekonomiye dahil olacağını düşünüyoruz. Bir telefon artık ortalama 2 yıl kullanılıyor. Ödenen para da yine ortalama 5 bin TL. Bilinirlik arttıkça vatandaşın satın alma eğilimi de yeniden şekillenecek, kiralama artacaktır” dedi.

En çok kiralanan modeller

Ventura, en çok kiralanan modellerin iPhone 11, iPhone 12, Xiaomi Note 10, Oppo A91, Samsung Galaxy Note 10, Galaxy S20, A71 olduğu söyledi.

Veriler sıfırlanıyor

Sinan Ventura, cihazların tekrar kiralanmadan önce detaylı bir kalite kontrol ve yenileme işleminden geçtiğini ifade ederek, “İade edilecek ürünlerden veriler ve hesaplar siliniyor. Cihazları işleme alabilmemiz için her türlü belge, bilgi ve kullanıcı hesaplarının kaldırılması, cihazın fabrika ayarlarına geri getirilmesi gerekiyor. Bu husus, vatandaşın verilerinin korunması için kritik önem taşıyor” diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

1-Her ürün için 1-3-6 ve 12 aylık kiralama seçenekleri var. Kiralama süresinin içinde istediğiniz zaman kiralamanı uzatabilir, aylık kira tutarını azaltabilirsiniz.

2-Cihazı seçtikten sonra ödeme adımına geçiliyor. Bu aşamada 1 aylık kira bedeli kredi kartından tahsil ediliyor. Kimlik teyit edildikten sonra sipariş onaylanıyor ve kargoya veriliyor.

3-Teslim tarihinden itibaren kira süresi başlıyor. Cihaz kirası, kira süresi boyunca her ay kredi kartından çekiliyor. Kiralama süresi bittikten sonra kira süresini uzatabiliyorsunuz.