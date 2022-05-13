Forbes, dünyanın en çok kazanan sporcularını listeledi. Forbes’un tahminlerine göre, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu son 12 ayda toplam 992 milyon dolar topladı. Listenin zirvesinde PSG’li Lionel Messi yer alıyor. Messi, son 12 ayda 130 milyon dolarlık vergi öncesi brüt kazancıyla Forbes’un listesinde en üst sırada yer alıyor. Messi ikinci kez bu ünvanı elde etti (diğeri 2019’daydı). Forbes, Messi’nin Barcelona’daki son yılına göre maaşının 22 milyon dolar azalarak bu sezon PSG’de 75 milyon dolara düştüğünü tahmin etse de, cirolarda büyük artış var. Forbes’un saha içi kazanç rakamları, 1 Mayıs 2021 ile 1 Mayıs 2022 arasında kazanılan tüm para ödülü, maaşlar ve ikramiyeleri içeriyor. Saha dışı kazançları ise yine aynı süredeki sponsorluk anlaşmaları, lisans gelirleri, sporcu tarafından işletilen işletme gelirlerini içeriyor

İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu