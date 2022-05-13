Forbes, dünyanın en çok kazanan sporcularını listeledi. Forbes’un tahminlerine göre, dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu son 12 ayda toplam 992 milyon dolar topladı. Listenin zirvesinde PSG’li Lionel Messi yer alıyor. Messi, son 12 ayda 130 milyon dolarlık vergi öncesi brüt kazancıyla Forbes’un listesinde en üst sırada yer alıyor. Messi ikinci kez bu ünvanı elde etti (diğeri 2019’daydı). Forbes, Messi’nin Barcelona’daki son yılına göre maaşının 22 milyon dolar azalarak bu sezon PSG’de 75 milyon dolara düştüğünü tahmin etse de, cirolarda büyük artış var. Forbes’un saha içi kazanç rakamları, 1 Mayıs 2021 ile 1 Mayıs 2022 arasında kazanılan tüm para ödülü, maaşlar ve ikramiyeleri içeriyor. Saha dışı kazançları ise yine aynı süredeki sponsorluk anlaşmaları, lisans gelirleri, sporcu tarafından işletilen işletme gelirlerini içeriyor
İşte dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
#1 | 130 MİLYON $
LİONEL MESSİ
Sahada: 75 Milyon Dolar | Saha Dışı: 55 Milyon Dolar
Yaş: 34 | Spor: Futbol | Uyruğu: Arjantin
#2 | 121.2 MİLYON $
LEBRON JAMES
Sahada: 41,2 Milyon Dolar | Saha Dışı: 80 Milyon Dolar
Yaş: 37 | Spor: Basketbol | Uyruk: ABD
#3 | 115 MİLYON $
CRİSTİANO RONALDO
Sahada: $60 Milyon | Saha Dışı: 55 Milyon Dolar
Yaş: 37 | Spor: Futbol | Uyruğu: Portekiz
#4 | 95 MİLYON $
NEYMAR
Sahada: 70 Milyon Dolar | Saha Dışı: 25 Milyon Dolar
Yaş: 30 | Spor: Futbol | Uyruğu: Brezilya
#5 | 92,8 MİLYON $
STEPHEN CURRY
Sahada: 45,8 Milyon Dolar | Saha Dışı: 47 Milyon Dolar
Yaş: 34 | Spor: Basketbol | Uyruk: ABD
#6 | 92,1 MİLYON $
KEVİN DURANT
Saha İçi: 42.1 Milyon Dolar | Saha Dışı: 50 Milyon Dolar
Yaş: 33 | Spor: Basketbol | Uyruk: ABD
#7 | 90,7 MİLYON $
ROGER FEDERER
Sahada: 0,7 Milyon Dolar | Saha Dışı: 90 Milyon Dolar
Yaş: 40 | Spor: Tenis | Uyruğu: İsviçre
Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, sakatlıklar nedeniyle 2020 ve 2021’de toplam altı turnuvaya katılabildi. 2022’de tenis kortuna henüz geri dönmedi. Ancak eski dünya 1 numarası Federer önemli markaların yüzü ve ayrıca 2019’da gelişen İsviçre ayakkabı markası On’a yatırım yaptı
#8 | 90 MİLYON $
CANELO ALVAREZ
Sahada: 85 Milyon Dolar | Saha Dışı: 5 Milyon Dolar
Yaş: 31 | Spor: Boks | Uyruk: Meksika
#9 | 83,9 MİLYON $
TOM BRADY
Saha İçi: 31,9 Milyon Dolar | Saha Dışı: 52 Milyon Dolar
Yaş: 44 | Spor: Amerikan Futbolu | Uyruk: ABD
#10 | 80,9 MİLYON $
GIANNIS ANTETOKUNMPO
Sahada: $39.9 Milyon | Saha Dışı: 41 Milyon Dolar
Yaş: 27 | Spor: Basketbol | Uyruğu: Yunanistan
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