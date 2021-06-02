Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı TRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Enflasyonu tek haneli rakama indirir mi bu büyüme devam ederse?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O bağlantıyı direkt olarak burada bu şekilde kuramayız. Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın”

Cuma günü petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini aktaran Erdoğan, Kanal İstanbul’la ilgili soruları da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin mesajları şöyle:

“Koronavirüs ile mücadele kapsamında normalleşme takvimi başladı. Tam olarak normalleşmeye ne zaman geçebiliriz? Maskesiz günler ne zaman gelir?” sorusu üzerine Erdoğan, maske, mesafe, hijyenin önemine vurgu yaptı. Sosyal mesafenin korunması halinde maskeden de kurtulmanın mümkün olacağına işaret eden Erdoğan, sosyal mesafenin şart olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kısa bir süre sonra açıklama yaparak, “Şu tarihten itibaren, şu şartlarda sosyal mesafeye dikkat edildiği takdirde maskeyi de çıkarabiliriz.” diyeceğini belirten Erdoğan, 1,5 metrelik mesafe korunduğunda maskenin çıkarılabileceğini kaydetti.

Erdoğan, şu anda 50-55 yaş üstü ile alakalı aşıların geldiğini dile getirerek, “Bu aşıların gelişiyle 50-55 yaş üstüne aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşıları yoğun bir şekilde yapmamız halinde, zaten ciddi manada bir korunma sürecini tıbben de almış olacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. aşıyı olduğunu belirterek, antikorunun 2 bin 160 çıktığını aktardı.

128 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Yatırımların gün geçtikçe arttığı ve her geçen gün yeni açılış haberlerinin verildiği yorumunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyorlar ya 128 milyar dolar nereye gitti? Yani Merkez Bankasının parasının nereye gittiği sorulur mu? Bunların hesabı kitabı yok, bunlar anlamaz bu işlerden. Ne hesaptan anlarlar ne kitaplar anlarlar. Bu kadar altyapı yatırımları, bu kadar üstyapı yatırımları, bütün bunlarla beraber bu süreç içerisinde geçirdiğimiz depremler, felaketler…” diye konuştu.

Yakın zamanda ülkede yaşanan depremleri anımsatan Erdoğan, “Hiç soruyorlar mı buraya bu paraları nereden buluyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Deprem vergilerinin nerede olduğunun sorulduğunun aktarılması üzerine Erdoğan, “Bunları maalesef sorma hakkını kendilerinde bulabiliyorlar. Şunu unutmayın, altyapısı olmayan bir ülkenin üstyapısı her an tehdit altındadır. Onun için altyapı ile işe başlayacaksınız ki tehdit miktarını azaltasınız. ‘Bunu tamamen yok edebilirsiniz’ diyemem çünkü Türkiye altyapısı çürük olan bir ülke konumunda. Onun için de altyapıya çok önemli veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ki çok böyle özgüvenle hayatımızı sürdürebilelim.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran’da yapacağı görüşmede, Türkiye- ABD ilişkileri açısından beklentilerinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

“Ön hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Kendisiyle yapacağımız görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında, bunu tabii soracağız. Yani biz sizden önce yine demokratlarla çalıştık, böyle bir görünüm bizde olmadı. Yani Bush’la da çalıştık, Obama’yla da çalıştık ve bunlar da demokrattı ama hiç bunlarla böyle bir gerilimi ben yaşamadım. Ardından Cumhuriyetçi olarak Sayın Trump’la bir çalışma yaşadık ve hiçbir gerilimi onunla da yaşamadık. Tam aksine yani telefon diplomasimizde çok huzurluyduk, çok rahattık ve ‘Ne yaparız, ne ederiz, yani şu toplantıda şöyle buluşuruz, şurada şöyle buluşuruz, uluslararası toplantılarda ilk durumları falan bu şekilde yürüttük. Tabii Sayın Biden’le maalesef bu görüşme, buluşma trafiğimiz o kadar rahat olmadı. Şimdi ise Brüksel NATO zirvesi dendi. Şimdi NATO zirvesinde bir araya geleceğiz o bir araya gelişte bunları konuşacağız.”

Erdoğan, bu gerilimin sebebinin sözde Ermeni soykırımı olduğunu belirterek, “Artık bıktık, her 24 Nisan gelir ‘Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?’ Tamam da senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun? Bırakalım bu işi tarihçiler yapsın. Bu siyasetçilerin işi değil, tarihçiler çalışsın, hukukçular çalışsın, antropologlar çalışsın, bütün onların çalışmalarından sonra önümüze gelen tablo üzerinden siyasetçiler olarak da biz üzerimize ne düşüyorsa, ondan sonra da biz onu yapalım. Ama şu anda ortada herhangi bir şey söz konusu değilken kalkıyorsunuz, bunu gündeme getiriyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

MÜTTEFİKLERİMİZ BUNA ALIŞACAK

Avrupa’daki o güçlü görünen devletlerin hiçbirinin NATO’da yerine getirmeleri gereken görevleri Türkiye gibi yapmadığını dile getiren Erdoğan, “Şunu bilmeleri gerekiyor artık yeni bir Türkiye var. Yani bölgesinde inisiyatif alan, küresel meselelere taraf olan, müttefikleriyle eşit ilişki talep eden bir Türkiye. Buna da müttefiklerimiz alışacaklar.” ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk göreve geldiğinde binlerce tırla taşınan araç, gereç, mühimmatın kuzey Suriye’ye gönderildiğini ve oradaki terör kamplarına yerleştirildiğini söyledi. Gönderilen araç, gereç ve mühimmatlar azaldıkça yerine takviyelerin yapıldığını belirten Erdoğan, “Bütün bu silahları, mühimmatları kimler kullanıyordu? İşte bu teröristler.” dedi.

Pentagon bütçesinde YPG/PKK’nın da dahil olduğu program için ayrılan miktarı anlatan Erdoğan, “Ben daha neyi söyleyeyim? Siz bunu resmi bütçenin içine koydunuz.” dedi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden döneminde de terör örgütüne desteklerin devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

“Türkiye’nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür”

“NATO Zirvesi’nde ne mesaj vereceksiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“NATO’daki ortaklarımızın, dostlarımızın Türkiye’ye bakışını orada ister istemez sorgulamamız lazım. Nedir o? Bugün ‘İlk 5 ülke hangisidir?’ dense bunun bir tanesi Türkiye’dir. Kim ne derse desin. Bu havada, karada, denizde, hepsiyle. Bir defa silahlı kuvvetlerimiz olarak biz güçlüyüz ve bu konuda Türkiye’nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür, Türkiye’nin içinde olmadığı bir NATO bir defa güçlü değildir. Bunu Stoltenberg zaten sürekli söylüyor. En son S-400 konusu gündeme geldiğinde sağ olsun Stoltenberg şunu söylemiştir: ‘Biz hiçbir ortağınızın hangi tür silah kullandığına karışmayız, onların tasarrufundadır.’ Orada gerçekten Stoltenberg’in bu açıklamasından sonra zaten Amerikalılar da bir şey diyememiştir. Onlar biliyorsunuz illa kendi silahlarını bize satmak… Bırak silahı bize satmayı, sen bizde olanları aldın götürdün. Biz eğer kalkıp da S-400’ü aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız olduğu için aldık ve ondan sonra da zaten gündemden yavaş yavaş düştü, şu anda gündemde değil. Bunun yanında Türkiye’nin kendini koruma hakkı yok mu? İkide bir karşımıza Doğu Akdeniz’i getiriyorsunuz, ikide bir karşımıza Kıbrıs’ı getiriyorsunuz.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti.” sözünü anımsatan Erdoğan, “NATO’nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi ‘Beyin ölümü gerçekleşti.’ diyorsa herhalde bunu NATO’nun hesaba çekmesi gerekir. Macron’un Libya ve Suriye’de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz.” diye konuştu.

Polonya’ya SİHA satışı

Türkiye’nin NATO ülkesi Polonya’ya Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satışı yapacağı anımsatılarak “Başka ülkelere de SİHA ve diğer savunma sanayi ürünlerimizin satışı olacak mı?” sorusu üzerine Erdoğan, Bayraktar’ın devletin bir kurumu olmadığını anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece devletle, özellikle bu tür talepler geldiği zaman izin noktasında bazı görüşmeler yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti devletine hasım veya hısım, bunlar kimdir bunun görüşmesini yaparlar. Ondan sonra da o ülkelere buna göre adımını atarlar. Bu işin iki etabı bitti. Birinci etabı İHA’ydı, ikinci etabı SİHA’ydı. Şimdi üçüncü etabı da Akıncı denilen bir segment var ki o en güçlü olanı. Şimdi belki daha farklı adım da atacaklar. Bu 3’üncü etap çok güçlü, yani üzerindeki silahlarıyla çok çok güçlü ve şu anda ondan çok İHA ve SİHA’yı zannediyorum pazara sürüyorlar. Polonya tabii burada bir NATO ülkesi olarak bu alımı yapmakla özellikle Bayraktar bu ürünleri ile şu anda NATO piyasasına girmiş oluyor. İmzalar atıldı, şimdi NATO piyasasına da giriyor. Şimdi kalkıp buna da yani ‘Türkiye’den nasıl siz alıyorsunuz?’ diyebilirler.”

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın SİHA’ları çok beğendiğini ve anlaşmanın imzalandığını anımsatan Erdoğan, “Ciddi bir adım. Ciddi bir adım olmanın ötesinde kendi segmentinde gerçekten çok çok başarılı ve bu başarısını da Libya’da ispatladı, Azerbaycan’da ispatladı.” dedi.

Polonya isterse mühimmatın da satılabileceğini belirten Erdoğan, “Türkiye artık bu mühimmatı üretiyor. Türkiye zaten bu mühimmat noktasında sıkıntısı olmuş olsaydı bazı yerlerde bazı sıkıntıları yaşardı. Bunda da gayet iyiyiz. Zaten Bayraktar mühimmatı üretmiyor, devletin kendi kurumları üretiyor.” bilgisini verdi.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde cuma günü verilecek

Cuma günü Zonguldak’ta Uzunmehmet Camisi’nin açılışını yapacağını, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini aktaran Erdoğan, “Oradan da Kanuni Sondaj Gemisi’yle bağlantımızı kuracağız ve bağlantıyla beraber de bunları açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız. Filyos Limanı’nın açılışını yapacağız. Aynı gün inşallah bir yeni çok modern bir maske fabrikasının da yine açılışını aynı gün yapacağız.” diye konuştu.

“Karadan da güzel haberler aldık, 3 petrol kuyusu bulundu ki, Trakya, Diyarbakır.” hatırlatması üzerine Erdoğan, “Var orada, onlar ufak.” dedi. “Daha önce burada petrol yok diye üstü kapatılmış” şeklindeki açıklaması anımsatılarak “Kim yapmış bunları, nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna Erdoğan, “Tabii onlarla ilgili de ayrıca çalışıp. Mesela bir kişinin istihbaratıyla o işin üzerine gidildi. Şimdi onların da tespiti yapıldı. Üzerine, onların da gidilecek.” yanıtını verdi.

Koronavirüs destekleri

“Normalleşmenin artık başlayacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte hem ekonomik hem sosyal anlamda yaraları sarmak için yeni tedbirler gündeme gelecek mi? Mesela işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona eriyor, uzatılabilir mi?” sorusunu cevaplayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından ilave tedbirlerin bir paketini açıkladıklarını hatırlattı. Erdoğan, “Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği gibi kalemler için yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Bu rakam, herhalde sıradan bir rakam değil.” diye konuştu.

Erdoğan, yaklaşık 645 bin emeklinin maaşını 1500 liraya, tüm emeklilerin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttiklerini belirterek “Ramazan Bayramı’nı geride bıraktık, şimdi Kurban Bayramı geliyor. Aynı şekilde bu süreç devam edecek.” dedi.

Ciro ve kira desteğinden bugüne kadar 1 milyon 200 bin esnafın yararlandığını aktaran Erdoğan, “Diyorlar ki esnafa ne verildi? 1 milyon 200 bin esnaf bu destekten yararlandı. Vergi indirimleri ile devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek iş dünyamızı ve esnafımızı destekledik.” ifadelerini kullandı.

“Desteklerin tutarı haziran sonu itibarıyla 67 milyar lirayı buluyor”

Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile 3 milyon 768 bin, işsizlik ödeneği ile 1 milyon, nakdi ücret desteğiyle de 2 milyon 806 bin vatandaşa hibe ödemesi yaptıklarını anlatarak şöyle devam etti:

“Bu desteklerin tutarı da haziran sonu itibarıyla 67 milyar lirayı buluyor. Bunların hepsi, bu sıkıntılı dönemin sosyal destek programları. Düzenlediğimiz bütün kampanyalarla toplanan meblağı da ilave ederek 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik. Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı haziran sonu itibarıyla 181 milyar liraya ulaşacaktır.”

“Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi yine biz olduk”

Erdoğan, verdikleri desteklerin 661 milyar lirayı bulduğunu dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mesela salgın şartlarına rağmen ekonomimizin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesi 2021 yılı için güçlü bir başlangıç oldu. Bugün bir iki yazılı medya grubu çok çok çirkin yakıştırmalar yapıyorlar. Hep söylerler ya, vatandaşın cebine ne girdi? Yani bunlara verilecek cevap, siyasetin içinde olmasam çok rahat ama siyasetin içinde bu tür cevap da bunlara gerekmiyor. Çünkü bunlar kalıbının adamı değil. Hatırlarsanız geçen yıl da G-20 ülkeleri içinde büyüme açıklayan iki ülkeden biri biz olduk. Çin ve Türkiye. Şimdi gene aynısı oldu. Hadi gör, niye görmüyorsun bunu? Bu yılın ilk çeyreğinde de Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi yine biz olduk. Bu büyümeden en dikkat çekici kalemin yüzde 30,5 gibi güçlü bir oranla makine teçhizat yatırımlarında olması çok önemli.”

“Öncü göstergeler yılın ikinci çeyreğinde de güçlü büyüme olacağını ortaya koyuyor”

Bu durumun Türkiye’nin nereye gittiğini gösterdiğini söyleyen Erdoğan, “Bu durumda şunu bir defa ister kabul etsinler, ister etmesinler, dört başlık, yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Şu anda Türkiye bunları gerçekleştiriyor. Öncü göstergeler yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir büyüme olacağını ortaya koyuyor.” dedi.

“Faizleri düşürmemiz şart”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enflasyonu tek haneli rakama indirir mi bu büyüme devam ederse?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O bağlantıyı direkt olarak burada bu şekilde kuramayız. Yani bu konuda ben yine aynı iddianın peşindeyim. Hatta bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine inşallah girmiş olacağız. Çünkü bütün mesele o maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır.”

Kovid-19 salgını sürecinde turizm

“Turizm gelirleri geçen yıl salgın sebebiyle düştü ama Türkiye’nin ihracatı ne durumda? İhracat, Türkiye’de lokomotif görevi de üstleniyor. Bu anlamda ihracatı geliştirmek adına neler yapılabilir, neler yapıyorsunuz?” sorusunu cevaplayan Erdoğan, ihracat için yatırımın artması gerektiğini ve şu an yatırımın arttığını vurguladı.

Erdoğan, istihdamın da arttığına işaret ederek “Çünkü bu işsizliği aşağı çekecek. Ama işsizlikte de bizim en önemli gücümüz neydi? Mevsimsel işsizlik. Mevsimsel işsizliği de ortadan kaldıran neydi? Turizmdi. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanım önce yanında bir heyetle Almanya yaptı, Almanya’dan olumlu haberlerle döndü. Bu arada bir Moskova seyahati yaptılar. Oradan da olumlu sayılabilecek haberlerle döndüler. İnşallah bu kovalamaca devam ediyor.” dedi.

Brüksel’deki NATO toplantısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşeceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Onunla da bunları konuşacağız. Bütün bunların yanında yine bize daha çok turist hangi ülkelerden geliyorsa oraları ben de sıkıştıracağım, onlarla konuşmalarım, görüşmelerim olacak. Bütün operatörler ve Turizm Bakanımız ümitlerini yitirmediler, ümitleri var ve turizmde inşallah bir hareketlenme görüyorum. Yani Rusya olsun, Ukrayna olsun, Almanya olsun, bütün buralardan olumlu sinyaller inşallah alıyoruz, alacağız.

Bu ara yerli turizmde bir hareketlenme başladı. Onlar da tabii okullarla bağlantı kurdular vesaire. Malum şimdi karnelerle alakalı süreç 18’i ile birlikte başlayacak. Temmuz’un başından itibaren de zaten bir tatil sürecine herhalde girme durumu olacak.”

“Deniz salyasına karşı mücadele edeceğiz”

Son zamanlarda Marmara Denizi’nde görülen deniz salyasının (müsilaj) yoğunluğuna ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda kendilerinin de yapması gereken işler olduğunu ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere özellikle denize kıyısı olan belediyelere sorumluluk düştüğünü hatırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğunda Ergene’yi temizlemek için kapsamlı çalışmalar yaptırdığını, bu sayede bölgenin temizlendiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Şimdi işte bir şeye benziyor ama ne kadar benzerse benzesin, kıyısında CHP’li belediyeler olduğu için oralardaki fabrikaların atık sularını engellemiyorlar. Burada da tabii bu müsilaj çok farklı bir olay, yani bu maalesef adeta kenardan kıyıdan, orada oluşturulan bir şey değil. Adeta suyun kendi nevi şahsından da kaynaklanan oradaki gelen atıkların kıyılara attığı bu tür şeyler de var. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da burada çalışmaları devam ediyor. Üniversitelerle ortak çalışma içerisine girdiler. Yine Allah’ın izniyle bu işi çözeceğiz, bunun başka çaresi yok.

Kanal İstanbul Projesi

Erdoğan, “Kanal İstanbul Projesine de bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin tesis edileceği stratejik bir yatırım olarak bakıyoruz. Haziran ayının sonunda inşallah Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. Daha fazla bekleyemeyiz. Çünkü 6 tane köprü yapılacak Kanal İstanbul’un üzerine. Şimdi biz ilk köprünün temelini atacağız ki hızlandıralım işi, ardından 5 köprünün daha temeli atılacak.” diye konuştu.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında yeni bir müjde vermek istediğini dile getiren Erdoğan, kanalın her iki tarafında 250’şer bin konutluk devasa şehirler kurulacağını ifade etti. Adeta şehir içinde şehir oluşturulacağına işaret eden Erdoğan, bu proje kapsamında 200 bilim adamı ile çalışmalar yürüttüklerini, bunun neticesinde doğal ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik planların hazırlandığını aktardı.

Kanal İstanbul Projesine kararlı bir şekilde devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımcılarla çok güçlü konsorsiyum sağlayarak bu işi sürdüreceklerini vurguladı.