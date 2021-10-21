Yılda ortalama yüzde 2 büyüyerek 120 milyon tonluk üretim kapasitesine yaklaşan dünya hammadde işleme sektörü, üretim ve dağıtım süreçlerine ilişkin son teknolojileri Powder Tech Fuarı’nda sergiliyor. Fuarı, 4 gün boyunca 20 bini aşkın sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Sektörün tek ihtisas fuarı olan Powder Tech – Toz, Granül ve Dökme Hammaddeleri İşleme Teknoloji ve Makineleri Fuarı, Tepe Fuarcılık tarafından düzenleniyor. Fuar, 23 Ekim 2021 tarihine kadar, yerli ve yabancı alım gruplarını CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde misafir ediyor.

Asya, Avrupa ve Orta Doğulu satın alıcılardan yoğun ilgi

Toz, granül ve dökme hammaddeleri üretim ve işleme alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaları buluşturan fuar, 600 milyon nüfusa sahip Asya, Avrupa ve Orta Doğu için önemli bir tedarik merkezi olma hedefiyle düzenleniyor.

Fuar sektörün önünü açacak

Her yıl yaklaşık yüzde 2 büyüme kaydeden dünya hammadde işleme sektörü 120 milyon tonluk global bir değere ulaşırken, fuarın sektörün önünü açarak, yeni pazarların keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Powder Tech Fuarı, sektör profesyonelleri için çimentodan seramik sektörüne, kimyadan ilaca, hububattan gıdaya kadar birçok endüstrinin üretim süreçlerinde yer alan toz ve dökme hammaddelerin transfer , depolama, dozajlama ve toz toplama sistemlerine dair en yeni teknolojileri tek çatı altında görme imkanı sunuyor.

Sektörün tek ihtisas fuarı olarak düzenlenen Powder Tech Fuarı’nda, toz, granül ve dökme hammadde sektörü için B2B iş görüşmelerine de gerçekleşiyor. Fuarın B2B eşleştirme alanında, katılımcı firmalarla VIP alım heyetleri arasında randevulu görüşmeler gerçekleştiriliyor.