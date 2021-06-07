Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla, vizesiz gezebileceği 5 farklı ülkeyi derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tatilseverlerin bütün planlarının ertelenmesine neden olan salgının etkileri, geliştirilen çeşitli aşılarla azalmaya devam ederken, ülkeler de kısıtlamalarda gevşemeye gidiyor. Birçok ülke ziyaretlerde vize koşulu aramıyor.

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, seyahatseverlerin kolaylıkla gidebileceği, gezip görebileceği, vize koşulu bulunmayan ülkeleri bir araya getirdi. Söz konusu 5 ülke ve önde gelen turizm destinasyonları şunlar: