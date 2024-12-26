ARA
DOLAR
35,20
-0,10%
DOLAR
EURO
36,71
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
2972,29
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
9960,77
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomist
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yaklaşık 2 yıl sonra bir ilk...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yaklaşık 2 yıl sonra bir ilk...

Merkez Bankası yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

26 Aralık 2024 | 14:20
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yaklaşık 2 yıl sonra bir ilk...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 ay aradan sonra politika faizini ilk kez indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

  • "Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verilmiştir.
  • "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir"
     

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir.  Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2972,29 0,27%
  • ALTIN ONS 2626,66 0,37%
  • BIST 100 9960,77 0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,654 0,278%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43973 0,00556%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,01 0,6795%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,1968 -0,0951%
  • EURO/DOLAR 1,04 -0,3984%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7079 0,3102%
  • STERLIN/DOLAR 1,25214 -0,25173%
Borsa Haberleri
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
GERİ
İLERİ
BIST 30 şirketlerinin 'iklim karnesi' açıklandı
Çimento şirketi kar payı avansı ödeme kararı aldı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 6,95 TL
Bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında
Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket
ASELSAN duyurdu: 58,6 milyon dolar
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Aralık)
BİM (BIMAS) geri alım kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: 200'ü aşkın büyük sanayi şirketimizi borsamıza davet ettik
Emlak Konut GYO (EKGYO) arsa alımını duyurdu
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL