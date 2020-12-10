Koronovirüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitim devam ederken öğrenciler ve velilerin yanıtını en çok merak ettiği sorular arasında ‘Okullar ne zaman açılacak’ sorusu da var. Daha önce alınan kararla 4 Ocak pazartesi gününe kadar okulların uzaktan eğitim yoluya devam edeceği duyurulmuştu. Peki, 4 Ocak’ta okullar açılabilir mi? Yüz yüze eğitim başlayabilir mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Kasım’da yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz” demişti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? *

Bakan Ziya Selçuk’a iki gün önce katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitimin 4 Ocak’ta başlayıp başlamayacağı soruldu. Bakan Selçuk, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı. Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını aktardı.

4 OCAK’TA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYABİLİR Mİ? *

Bakan Selçuk bu konuda şöyle konuştu:

“4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız.”

RİSKİ GÖRDÜM ANDA EN YÜKSEK SEVİYEDE FREN YAPIYORUM *

“Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız.” diyen Selçuk, sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerektiğine dikkati çekti. Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

“Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim.”