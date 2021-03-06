Türkiye kontrollü normalleşme kapsamında ilk hafta sonunu yaşıyor. Tüm illerde cumartesi günü gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bazı illerde ise pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki, pazar günü kısıtlamanın olduğu illerde bakkallar, marketler kaçta açılıyor? Kaça kadar açık olacak? İşte detaylar:

İŞYERLERİ KAÇA KADAR ÇALIŞABİLİYOR?

İçişleri Bakanlığı 3 Mart’ta işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge yayınlamıştı. Genelgede düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.

BAKKALLAR, MARKETLER, MANAVLAR, KUAFÖRLER…

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ BAKKALAR MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Cumartesi günü tüm illerde gündüz saatleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Ancak pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması var. Peki, pazar günü kısıtlamanın olduğu illerde bakkallar, marketler saat kaçta açılıyor? Kaça kadar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı bugün hatırlatma genelgesi yayımladı.

Genelgede Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamasının cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00’de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00’te sona erecek şekilde uygulanacağı hatırlatıldı.