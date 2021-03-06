Türkiye kontrollü normalleşme kapsamında ilk hafta sonunu yaşıyor. Tüm illerde cumartesi günü gündüz saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bazı illerde ise pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Peki, pazar günü kısıtlamanın olduğu illerde bakkallar, marketler kaçta açılıyor? Kaça kadar açık olacak? İşte detaylar:
İŞYERLERİ KAÇA KADAR ÇALIŞABİLİYOR?
İçişleri Bakanlığı 3 Mart’ta işyerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge yayınlamıştı. Genelgede düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.
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BAKKALLAR, MARKETLER, MANAVLAR, KUAFÖRLER…
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
PAZAR GÜNÜ BAKKALAR MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?
Cumartesi günü tüm illerde gündüz saatleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Ancak pazar günü yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması var. Peki, pazar günü kısıtlamanın olduğu illerde bakkallar, marketler saat kaçta açılıyor? Kaça kadar açık olacak?
İçişleri Bakanlığı bugün hatırlatma genelgesi yayımladı.
Genelgede Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamasının cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00’de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00’te sona erecek şekilde uygulanacağı hatırlatıldı.
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.
- Bu kapsamda market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
- Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.
- Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
- Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.
- On-line sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.
- Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.
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