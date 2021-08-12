Son dakika haberi… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022-2023 maaş zammı teklifini açıkladı. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.

Memur-Sen ise, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etmişti.