Dijital bir kurumsal wellbeing (esenlik) platformu olan Wellbees, bu yıl 2,5 milyon dolar değerleme ile ilk melek yatırımını aldı. Wellbees’in kurucusu Melis Abacıoğlu, “Hedefimiz dünyada en az 30 ülkeye açılmak” diyor.

KOBİ GİRİŞİM Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Beslenmeden ruh sağlığına kadar bütünsel olarak ‘iyi olmaya’ yönelik uygulamaların tamamını kapsayan wellbeing (esenlik) pa­zarı son yıllarda artan bir ivmeyle büyüyor. Dünya genelinde 4,2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen wellbeing pazarı pandemiyle birlikte daha da hare­ketlendi.

Bütünsel sağlık sadece bireylerin değil, şirketlerin de gündemine girmeye başladı. Şirketlerin çalışanlarına yönelik uygulamalarını kapsayan ‘kurumsal wellbeing’ pazarının 57,2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise yaklaşık 10 milyon dolarlık bir pazar hacminden bah­sediliyor.

Pandeminin etkisiyle önemi artan pazar pek çok yenilikçi girişime ev sahip­liği yapıyor. Dijital bir kurumsal wellbeing (esenlik) platformu olan Wellbees de bunlardan biri. Girişimin kurucusu Melis Abacıoğlu, kendi yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak Wellbees’in temellerini atıyor.

Melis Abacıoğlu, “2013 yılında 80 saatlik çalışma haftalarını arka arkaya devirirken gerçek anlamıyla tükendiğimi fark ettim. Tam da bu yüzden insanları iyileştirecek, yılmazlık mekanizmalarını koruyacak bir yapı kurmak hayali ile yola çıktım; ilk dört senemize kadar çeşitli şirketlerde kurum­sal wellbeing danışmanlığı verdik” diyor.

Girişimci, devamında kurumsal wellbeing hizmetlerini sadece danışmanlık ve yerin­de hizmetlerle ölçekleyemeyeceğini fark ederek dünyada 400 milyar dolarlık hacmi olan insan kaynakları teknolojileri sektörü­ne giriş yapmaya karar veriyor. Böylelikle Wellbees uygulamasının ilk versiyonu web sitesi formatında dünyaya geliyor.

2019 yılında mobil uygulama yazılıyor. O yıldan itibaren Wellbees hem mobil plat­form üzerinden (Apple, Android, Huawei, Apple Watch) hem de web tabanlı olarak şirketlere ve çalışanlarına hizmet veriyor. Bugün yedi ülkede, 21 farklı şirkette 40 binin üzerinde çalışana hizmet veren Well-bees’in çalıştığı şirketler arasında; Alexion İlaç Türkiye, Enerjisa Üretim, Pfizer, Sanofi, Yemek Sepeti, Zorlu Holding yer alıyor.

2021 yılında 2,3 kat büyüme hedefleyen şirketin odağında yurtdışı var. Şu anda yurtdışında yedi ülkede hizmet veriyor. Önümüzdeki ay içinde bu sayı yeni müş­terilerle birlikte 11’e çıkacak.

Abacıoğlu, “Hedefimiz dünyada en az 30 ülkeye açıl­mış olmak. Hayalimiz işin geleceğindeki majör liderlerden olmak.” diyor. Uygulama Türkçe dışında şu an İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere üç dili daha destekli­yor. Büyüme hedeflerini bu ülkeler ve bu dilleri destekleyen ülkeler üzerine kuruyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Wellbees, insan kaynakları teknolojileri başlığı altında çalışanlarda yeni ve sağlıklı alışkanlıklar başlatmayı hedefliyor. Bunun için çok katmanlı bir davranış değişimi mo­deli kurguluyor. Şirketin Stanford Üniver­sitesi Davranış Bilimi Laboratuvarı ile altı yıldır devam eden koçluk işbirliği var.

Uy­gulama özgün iyi yaşam içeriklerini kullanıcı ile buluşturmakla kalmıyor aynı zamanda konularında uzman diyetisyen, psikolog, spor eğitmenleri gibi çeşitli uzmanlar ile uygulama üzerinden görüntülü görüşme im­kânı da sunuyor.

Abacıoğlu, “Sosyalliğin gü­cünü kullanarak çalışanların iş ve gündelik rutinlerine iyi yaşamı adapte edebileceğimiz etkinlikler oluşturuyoruz” diyor.

Aynı zaman­da uygulama içinde oyunlaştırma sistemini de kullanarak puan biriktirme ve biriken puanların WellMarket üzerinden kullanılma­sına olanak tanıyan şirket, bunun yanı sıra admin panelindeki raporlama sürecinde yöneticilere şirket çalışanlarını detaylıca değerlendirebildikleri raporlar oluşturuyor.

Webinar modülüyle de gündemi ve iyi yaşam doğrultusundaki tüm konu başlıkla­rını hayatlarına taşıyor. Abacıoğlu, Wellbees’i kullanan çalı­şanların sosyalliğin gücü ile yeni, sağlıklı alışkanlıklar edindiklerini söylüyor. İnsan kaynakları departmanları da Wellbees sa­yesinde tüm esenlik projelerini tek bir çatı altında toplayarak para ve zaman tasarru­fu sağlıyor.

Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) raporuna göre Wellbees için yapı­lan her 1 liralık yatırım, 13,66 liralık değer olarak çalışana ve çalışan markasına geri dönüyor. Ayrıca Wellbees çalışanlara yüz­de 82,02 oranında sağlıklı alışkanlıklar ka­zandırıyor, çalışanları yüzde 89,8 oranında daha değerli hissettiriyor ve bağlılıklarını artırıyor.

SEKİZ BAŞLIK VAR

Welbees, Türkiye’de üç konuda fark­lılık yaratıyor. Öncelikle ürün diğer tüm ürünlerden bütünsel wellbeing anlayışıyla ayrışıyor. Şirket, sekiz wellbeing başlığı altında şirketlerin ihtiyacı olan tüm başlık­ları tek bir ürün ile sunuyor. Abacıoğlu, “İyi olma halinin tek bir alanda değil hayatın tüm alanlarında bütüncül olarak sağla­nacağına inanıyor, her bireyin ihtiyacının farklı olduğunun bilincinde çözümler üre­tiyoruz” diyor.

Platform sosyal etkileşimi tetikliyor; sosyal etkileşim de davranış de­ğişimini. Bu yüzden de davranış değişimi konusunda çok iddialı olduklarını söyleyen Abacıoğlu, “Wellbees, çalışan esenliğini, bireyselliğin de ötesinde ele alıp, insan ilişkilerinde birbirimize iyi gelebilmenin amacının altını her zaman çizdiğimiz pro­jeler üretiyoruz” diye konuşuyor. Şirketin fark yarattığı konulardan bir diğeri de admin platformu.

Yapay zekâ destekli çalışan admin platformu, şirket profesyonellerine detaylı çalışan esenlik raporları sunuyor ve anlık olarak bağlılığı ölçümleyebiliyor. Wellbees SaaS modeli ile çalışıyor. Bulut­ta çalışan yazılım insan kaynaklarına aylık faturalandırma ile minimum 12 aylığına kiralama sistemiyle çalışıyor. Bütçe de in­san kaynaklarının ihtiyacı olan modüllere ve toplam çalışan sayısına göre değişiklik gösterebiliyor.

MELEK YATIRIM ALDI

Wellbees, bu yıl ilk melek yatırımını aldı. 2,5 milyon dolar değerleme ile tamamlanan melek yatırım turu ile beraber bir de danışma kurulu kuruldu. Kurulda; Deniz Aktosun, Ali Alpacar, Gönenç Altınoklar, Oya Çelikbilek, Ronny Gottsclich ve Kerem Turunç gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Bu ay ikinci yatırım turuna çıkacaklarını söyleyen Abacıoğlu, “İnanıyoruz ki yatırım almak için gerçekten de çok doğru bir yer ve zamandayız. Bu turun yarısı yurtdışından diğer yarısı ise Türkiye’den gelecek. İsimler neredeyse netleşmek üzere” diyor.

“ESENLİKTİBET’TE DEĞİL”

Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı konusu CEO’ların ajandasında ilk sıraya girmiş durumda. Deloitte’un dünya çapında yaklaşık 10 bin yöneticiyi içeren 2020 İnsan Sermayesi Eğilimleri raporunda, esenlik, C-Level yöneticilerin zihnindeki en önemli sorun olarak değerlendirildi. Bir diğer araştırmaya göre 2.651 çalışanın yüzde 34’ü, Nisan 2020’den bu yana yüzde 25’lik bir artışla yarıdan fazlasında çalışırken tükenmiş hissettiğini söyledi.

Abacıoğlu, artan ilgiyi şu şekilde yorumluyor: “Gördüğümüz üzere varolan her birey kendi içsel esenlik arayışına daha çok yöneldi ve bunun yollarının Tibet’te olmadığını da keşfetti. Teknoloji iyi yaşamı, esenliği, en azından bu yolda atılabilecek adımları parmağımızın ucuna kadar getirme şansı sundu.

Pandemi sürecinde evlerimizden çıkamazken, her şeye rağmen iyi yaşamı destekleyici unsurlara teknoloji sayesinde ulaşabileceğimiz kanıtlandı. İnsan Kaynaları da bu süreçte bu krizi fırsata çevirme adına adım atmaktan çekinmeyerek çalışanlarına esenlik ve iyi yaşam uygulamalarını sunmanın önemini bir kez daha keşfetmiş oldu.”