Türkiye’de 28 Temmuz’dan bu yana süren orman yangınlarından etkilenen iller arasında yer alan Adana ve Antalya’da hafta sonu gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, orman yangınlarının meydana geldiği illerde hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, Adana genelinde cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

genelinde cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi. Antalya genelinde de yarın görüntülü sağanak tahmin edildiğini kaydeden Çelik, Muğla’da ise yağış öngörülmediğini ancak sıcaklık düşüşü ve nem artışının il genelinde etkili olacağını bildirdi.

Çelik, Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimlerindeki hava durumuna ilişkin ise şunları paylaştı: