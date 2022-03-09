Tüm yurtta 10 Mart Perşembe’den itibaren, kuzey ve doğu bölgelerde zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, yağışlar yurdun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik Perşembe günü kuzey batıdan başlayıp, Karadeniz üzerinden gelen sistemle birlikte sıcaklıklar biraz daha düşecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi hariç tüm yurttaki yağışlar kar şeklinde olacak.” dedi. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? İşte AA’nın şu ana kadar (18.00) duyurduğu; Yarın hangi illerde okullar tatil? 10 Mart Perşembe okulların tatil olduğu iller ve ilçeler listesi:

YARIN (10 MART PERŞEMBE) OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER LİSTESİ

İstanbul

İstanbul Valiliği 10 Mart perşembe gününden itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart’a kadar ara verildiğini duyurdu. İstanbul’da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak. Açıklama için tıklayın

Bursa

Bursa’da da eğitime ara veriliyor. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2022-08)

💨🌊❄️☃️❄️ pic.twitter.com/phtyGaFuVB — T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) March 9, 2022

Kocaeli

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle “Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı” ile “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı”nda bazı kararlar alındığı belirtildi.

​​​​​​​Açıklamada, yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de söz konusu tarihe kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde yüz yüze eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.”

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, twitter’dan paylaştığı mesajda “İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle;

10-11 Mart’ta Üniversiteler dahil Eğitim ve Öğretime ara verilmesi, 11 Mart’ta zorunlu ve acil hizmetlerin yürütülmesi hariç kamu personelinin idari izinli sayılması, başta olmak üzere bir dizi karar alınmıştır” dedi.

İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle; 📌10-11 Mart’ta Üniversiteler dahil Eğitim ve Öğretime ara verilmesi, 📌11 Mart’ta zorunlu ve acil hizmetlerin yürütülmesi hariç kamu personelinin idari izinli sayılması, Başta olmak üzere bir dizi karar alınmıştır.

👇👇 pic.twitter.com/eLTUQWhvrz — Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) March 9, 2022

Bingöl’de iki ilçede okullar tatil

Bingöl’ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.