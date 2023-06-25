Ekonomist’te Bu Hafta

EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK

”İş dünyası ‘yeşil dönüşüm’ü konuştu

En beğenilen şirketler ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

United Payment, Türkiye’nin ilk unicorn fintech’i olmayı hedefliyor

Allianz’dan çevre ve iklim değişikliği hizmetleri

‘EDU’ fonuna yatırım hem getiriye hem bursa dönüşüyor

Kişiselleştirilmiş sigorta ürünleriyle öne çıkacak

MARS’tan premium finans deneyimi

GÖSTERGE

27 ay sonra ilk faiz artırımı

Tüketici güveni haziranda geriledi

İşsizlik oranı nisanda yükseldi

Cari açık beklentiyi aştı

OSB’lerde kira açmazı büyüyor

“Kurlar enflasyon oranında artmalı”

25 girişime 70 milyon Euro’luk fon kuruyor

Kurumsal güvenlikte bölgenin ‘hub’ı olacak

Online terapi girişimleri artıyor

Bayramda 2 milyon kişi tatile çıkacak

“Yeni TCMB’nin ilk hamlesi zayıf kaldı”

Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı

İŞ DÜNYASINDAN

Sürdürülebilirlik için önemli bir adım attı

Boyner’den kadınlara özel proje

Buğdayda yüzde 10 verim artışı bekleniyor

Çocuk ve aile merkezleriyle deprem bölgesine destek

Depremzede çocuklara eğitim bursu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Dev organizasyonlar için markalar sponsorluk yarışında

Evyap’tan iki yeni proje

GİRİŞİM

Ankara TEKMER büyüyecek

1 milyon dolar yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM

Vergide sürrealizm: Birden çok ülkede mükellefiyet

BORSA

Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...