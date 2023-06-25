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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

25 Haziran 2023 | 09:00
Son Güncellenme: 25 Haziran 2023 | 09:28
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Ekonomist’te Bu Hafta

EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
ETKİNLİK
”İş dünyası ‘yeşil dönüşüm’ü konuştu
En beğenilen şirketler ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU
United Payment, Türkiye’nin ilk unicorn fintech’i olmayı hedefliyor
Allianz’dan çevre ve iklim değişikliği hizmetleri
‘EDU’ fonuna yatırım hem getiriye hem bursa dönüşüyor
Kişiselleştirilmiş sigorta ürünleriyle öne çıkacak
MARS’tan premium finans deneyimi

GÖSTERGE
27 ay sonra ilk faiz artırımı
Tüketici güveni haziranda geriledi
İşsizlik oranı nisanda yükseldi
Cari açık beklentiyi aştı

OSB’lerde kira açmazı büyüyor
“Kurlar enflasyon oranında artmalı”
25 girişime 70 milyon Euro’luk fon kuruyor
Kurumsal güvenlikte bölgenin ‘hub’ı olacak
Online terapi girişimleri artıyor
Bayramda 2 milyon kişi tatile çıkacak
“Yeni TCMB’nin ilk hamlesi zayıf kaldı”
Yapay zekâ yatırımlarını odağına aldı

İŞ DÜNYASINDAN
Sürdürülebilirlik için önemli bir adım attı
Boyner’den kadınlara özel proje
Buğdayda yüzde 10 verim artışı bekleniyor
Çocuk ve aile merkezleriyle deprem bölgesine destek
Depremzede çocuklara eğitim bursu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Dev organizasyonlar için markalar sponsorluk yarışında
Evyap’tan iki yeni proje

GİRİŞİM
Ankara TEKMER büyüyecek
1 milyon dolar yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM
Vergide sürrealizm: Birden çok ülkede mükellefiyet

BORSA
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri... 
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri 
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri... 
Sermaye & Temettü takvimi... 
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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