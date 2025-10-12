Ekonomist'te bu hafta (12 - 25 Ekim 2025)

FRANCHISING 100

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Garanti BBVA Emeklilik, ‘18 yaş altı BES’te sektör liderliği hedefliyor

Akbank’tan mimari dönüşüm projesi

Fonmap’ten yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı hizmeti

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Enflasyonda kaygı veren yükseliş

Sanayici daha ne söylesin?

Dış açık 90 milyar dolara dayandı

Sellerin ve kuraklığın bilançosu ağırlaşıyor

Togo markasıyla 3 yılda 40 mağazaya ulaşacak

Modüler mobilya ile ihracatta hedef büyüttü

“Nakit yaratma gücüne odaklandık”

Hazır giyimde krizi çözecek 10 talep

ABD ile LNG anlaşması kazanç mı, yük mü?

“Tarımda büyümek için yatırım yapacağız”

Hangi yatırım fonları büyüyor?

İŞ DÜNYASINDAN

Icelandair uçuş rotasına İstanbul’u ekledi

Ödüllendi, yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek

Yönetim ve icrada kadın oranı yüzde 50’yi buldu

Borusan’dan AI çözümleri üreten Flai’ye yatırım

Şırnak’ta öğrenciler için temiz hava sistemi kurdu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Yeni yardım dili ‘dayanışmacı filantropi’

23 yıldır bilim kadınlarını destekliyor

GİRİŞİM

Zorlu Holding’ten start up’lara destek

Yerel girişimciler ile yatırımcılar buluştu

Yapay zekanın geleceği konuşuldu

VERGİDE GÜNDEM

KURGAN sahte belgeyi gömer mi?

BANKNOT

BORSA

20 aracı kurumdan 57 hisse önerisi

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Coca Cola İçecek ve Otokar’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Hangi hisse BİST-30 Endeksi’ne girdi?