GELECEĞİN LİDERLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Dijitali şekillendiren teknolojiler konuşuldu
Anadolu 500 ödülleri sahiplerini buldu
FİNANS KORİDORU
“Finansal sağlık, en önemli stratejik önceliğimiz”
Arçelik’ten yeşil tahvil ihracında bir ilk
1 milyon yatırımcıya ulaştı
Gökhan Ertürk, Fibabanka’da
Groupama’da üst düzey transfer
GÖSTERGE
Büyüyoruz ama verimsiz büyüyoruz
TÜFE-ÜFE farkı tarihi seviyelere geldi
Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30’u zorluyor
Satın alma işlemleri 10 milyar doları geçecek
“Yurtdışında yeni bir tesis daha açacağız”
Çamsan ihracatı üçe katlayacak
Turizmde umutlar yine ötelendi
Gıda takviye pazarı hareketlendi
Yenilenebilir enerjide ‘hibrit’ atağı başladı
“Döviz gelirlerini artırmaya odaklandık”
İki teknoloji devini Türkiye’ye getiriyor
İŞ DÜNYASINDAN
Hangi lüks marka kendi teslimat sistemini kurdu
Sinoz, Çinlilere de bakım yapacak
Yeni üretim hattıyla ihracata yüklenecek
Taşınmalar yüzde 30 geriledi
KFC’den çevreci adım
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Yarınbizim’ diyerek odağına gençleri aldı
Çevreci filo kurdu
Dijital medyanın yükselişi
GİRİŞİM
Şirketlere e-ticaret desteği verecek
Microsoft’tan start up’lara destek
Kadın girişimcilere özel kampanya
VERGİDE GÜNDEM
Matrahını artıran mükellefler incelenmiyor
BORSA
İlk çeyrek bilançosu güçlü olan 40 şirket
Doğtaş, 650 kişiye iş sağlayacak
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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