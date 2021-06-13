GELECEĞİN LİDERLERİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Dijitali şekillendiren teknolojiler konuşuldu

Anadolu 500 ödülleri sahiplerini buldu

FİNANS KORİDORU

“Finansal sağlık, en önemli stratejik önceliğimiz”

Arçelik’ten yeşil tahvil ihracında bir ilk

1 milyon yatırımcıya ulaştı

Gökhan Ertürk, Fibabanka’da

Groupama’da üst düzey transfer

GÖSTERGE

Büyüyoruz ama verimsiz büyüyoruz

TÜFE-ÜFE farkı tarihi seviyelere geldi

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 30’u zorluyor

Satın alma işlemleri 10 milyar doları geçecek

“Yurtdışında yeni bir tesis daha açacağız”

Çamsan ihracatı üçe katlayacak

Turizmde umutlar yine ötelendi

Gıda takviye pazarı hareketlendi

Yenilenebilir enerjide ‘hibrit’ atağı başladı

“Döviz gelirlerini artırmaya odaklandık”

İki teknoloji devini Türkiye’ye getiriyor

İŞ DÜNYASINDAN

Hangi lüks marka kendi teslimat sistemini kurdu

Sinoz, Çinlilere de bakım yapacak

Yeni üretim hattıyla ihracata yüklenecek

Taşınmalar yüzde 30 geriledi

KFC’den çevreci adım

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Yarınbizim’ diyerek odağına gençleri aldı

Çevreci filo kurdu

Dijital medyanın yükselişi

GİRİŞİM

Şirketlere e-ticaret desteği verecek

Microsoft’tan start up’lara destek

Kadın girişimcilere özel kampanya

VERGİDE GÜNDEM

Matrahını artıran mükellefler incelenmiyor

BORSA

İlk çeyrek bilançosu güçlü olan 40 şirket

Doğtaş, 650 kişiye iş sağlayacak

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…