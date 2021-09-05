10 DEV SEKTÖRDE PANDEMİ SONRASI PLANLAR
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Liderler tavla turnuvasında
FİNANS KORİDORU
“Küresel para trafiğinde önemli yere sahip olacağız”
Monopoli, dijitale ve InsurTech’e yatırıma hazırlanıyor
İş Bankası üst yönetiminde önemli değişiklik
Kadın yönetici oranı yüzde 50 oldu
Rüçhan Çandar’a HSBC’de küresel görev
GÖSTERGE
21 yılın en büyük büyümesi
İmalat sanayinde toparlanma sürüyor
Dış ticaret açığı yüzde 50’den fazla arttı
Teknoparklardan yeni yatırım atılımı
“Kentsel dönüşüme iki yılda 1 milyar TL yatırım yaptık”
Türkiye’ye 150 milyon TL yatıracak
Halka arz için gün sayıyor
Cerrahpaşa’dan çıktı, küresel oyuncu oldu
AVM satışları hız kazanacak
“Lüks markalara 500 Euro’luk özel gömlek dikiyoruz”
Bankalar kültür sanat desteklerini büyütüyor
İŞ DÜNYASINDAN
Arıcılıkta kayıp 100 milyon dolar
İnovasyon ve akıllı ürünlere odaklandı
Türkiye’de bayi ağını genişletecek
Atasay’dan yurtdışında mağazalaşma hamlesi
Sağlıklı toprak hareketi başlattı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İş dünyasını harekete çağırıyor
Şehirleri markalaştırıyor
GİRİŞİM
Eğlence sektöründe franchising fırsatı
Hızlı teslimatta unicorn olacak
BANKNOT
FİNANS
Sendikasyon yenilemeleri sorunsuz devam edecek
VERGİDE GÜNDEM
Kesilen vergilerin iadesi
BORSA
Güçlü bilançosuyla öne çıkan 41 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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