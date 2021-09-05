10 DEV SEKTÖRDE PANDEMİ SONRASI PLANLAR

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

Liderler tavla turnuvasında

FİNANS KORİDORU

“Küresel para trafiğinde önemli yere sahip olacağız”

Monopoli, dijitale ve InsurTech’e yatırıma hazırlanıyor

İş Bankası üst yönetiminde önemli değişiklik

Kadın yönetici oranı yüzde 50 oldu

Rüçhan Çandar’a HSBC’de küresel görev

GÖSTERGE

21 yılın en büyük büyümesi

İmalat sanayinde toparlanma sürüyor

Dış ticaret açığı yüzde 50’den fazla arttı

Teknoparklardan yeni yatırım atılımı

“Kentsel dönüşüme iki yılda 1 milyar TL yatırım yaptık”

Türkiye’ye 150 milyon TL yatıracak

Halka arz için gün sayıyor

Cerrahpaşa’dan çıktı, küresel oyuncu oldu

AVM satışları hız kazanacak

“Lüks markalara 500 Euro’luk özel gömlek dikiyoruz”

Bankalar kültür sanat desteklerini büyütüyor

İŞ DÜNYASINDAN

Arıcılıkta kayıp 100 milyon dolar

İnovasyon ve akıllı ürünlere odaklandı

Türkiye’de bayi ağını genişletecek

Atasay’dan yurtdışında mağazalaşma hamlesi

Sağlıklı toprak hareketi başlattı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İş dünyasını harekete çağırıyor

Şehirleri markalaştırıyor

GİRİŞİM

Eğlence sektöründe franchising fırsatı

Hızlı teslimatta unicorn olacak

BANKNOT

FİNANS

Sendikasyon yenilemeleri sorunsuz devam edecek

VERGİDE GÜNDEM

Kesilen vergilerin iadesi

BORSA

Güçlü bilançosuyla öne çıkan 41 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Akbank ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…