Ekonomist’te bu hafta
BEBEK EKONOMİSİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
40 yaş altı 40 güçlü CEO ödüllerini aldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
Faizde tehlikeli sulara yaklaştık
Tüketici güveni dipten kurtulamıyor
Kapasite kullanımında “baz etkisi” artışı
Faizdeki indirimin devamı gelecek mi?
“Bu yıl yüzde 50 ciro artışı bekliyoruz”
50 milyon TL’lik yatırım yapacak
Üretimde yerlilik yüzde 72’ye çıkacak
İstanbul otelleri eski günlere dönüyor
İthalatı azaltacak ürünlere odaklandı
“Anadolu açılımı yapmayı hedefliyoruz”
Hisseye dayalı fonlama geliyor
İŞ DÜNYASINDAN
Sapanca’daki ikinci yatırımını hızlandırdı
Tekstilde ‘fabrika gezileri’ başlattı
Büyümesini Anadolu’da sürdürüyor
650 milyon TL yatırımla otel kurdu
Beş yılda 400 şube hedefi koydu
Yeni marka ile ihracatı katlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Baymak’ın sincabı canlandı
Taşımalı eğitime destek oluyor
GİRİŞİM
Yurtdışı pazarında büyümeyi hedefliyor
Kadın girişimciler Bursa’da Buluştu
VERGİDE GÜNDEM
Önden bindirmeli vergi paketi
BORSA
Üçüncü çeyrekte kârlar nasıl gelir?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Halkbank ve Bizim Toptan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?