'New York’tan İstanbul’a taşındı, dubleks daire için aylık 1.369 dolar ödüyor'

CNBC'nin haberinde evin fotoğrafları paylaşılıyor ve Barnard'ın 2020'de Walmart'ta e-ticaret alanında çalışırken, seyahatlerine odaklanacağı bir YouTube kanalı açmayı planladığı belirtiliyor. Haberde şu ifadeler var: "COVID-19 pandemisi nedeniyle işinden ayrılınca, YouTube kanalını büyütmeye odaklanmaya başladı. 2021'de Amerika'dan ayrıldı ve iki yıl boyunca dünyayı dolaştı. 2023'te ise İstanbul'u kalıcı olarak ev olarak seçti. İstanbul’a taşınan Barnard, burayı "dünyanın merkezi" olarak tanımlıyor, dilini, kültürünü ve tarihini sevdiğini belirtiyor".

Makaleye göre şu anda İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kız arkadaşı ile birlikte iki katlı bir dairede yaşıyor. Dairenin kirası 55.000 TL ve aylık ek masrafları yaklaşık 2.000 TL civarında (elektrik, su, internet vb). Habere göre yaklaşık 45 ABD Doları tutarında ek bina bakım ücreti ödüyorlar. Barnard haberde "Buradaki emlak piyasası New York gibi. O kadar çılgın ki, biraz bile çekici olan bir şey için, üzerine atlamak için sadece bir ya da iki gününüz var" diyor.

Haberde Kadıköy semtindeki dairenin iki yatak odalı, iki buçuk banyolu dubleks bir daire olduğu; dairenin eşyalı olarak teslim edildiği, garantili bir otopark yeri bulunduğu ancak çiftin daha sonra arabalarını sattığı belirtiliyor.

TURİZM ŞİRKETİ KURDU

Habere göre Barnard butik bir turizm şirketi kurmuş. Şirketi, Irak, Suriye ve Pakistan gibi yerlere kültürel turlar düzenliyor ve 8-10 kişilik küçük gruplar alıyor. Grup turları kişi başı 2.700 USD'den başlıyor.

Barnard, CNBC'ye İstanbul'un, işleri için mükemmel bir konum olduğunu söylüyor. Bu, şu anda ABD'ye geri dönmeyi düşünmemesinin ana nedenlerinden biri.

Makalede, üniversite öğrencisiyken annesiyle Hindistan'a yaptığı ziyaretin kendisini gezgin olmaya sevk ettiğini söyleyen Barnard ", "Connecticut'ta büyürken, İstanbul gibi bir yerde yaşayacağımı ya da şanslı olup gittiğim tüm yerlere seyahat edeceğimi asla hayal etmemiştim," diyor. "Kendimi İstanbul'a defalarca geri gelirken buldum. Gerçekten yaptığım iş için mükemmel bir yer. Dünyanın merkezi diyebilirim. Dili seviyorum, kültürünü seviyorum, tarihini seviyorum" diyor.

Barnard'ın Youtube'ta 600 binden fazla abonesi bulunuyor. (Fotoğraf: Youtube)