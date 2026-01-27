FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Ocak FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Aralık ayı tutanaklarından sızan bu bilgiler, FED’in 2026 yılı stratejisinde "temkinli iyimserlik" dönemine girdiğini kanıtlıyor. Piyasalar her ne kadar hızlı bir faiz indirimi döngüsü beklese de, FED yetkilileri arasındaki görüş ayrılığı bu sürecin sanıldığı kadar agresif olmayabileceğini gösteriyor.

Tutanaklardan yola çıkarak önümüzdeki süreci şu şekilde özetleyebiliriz:

FED’in "Veri Odaklı" Bekleme Stratejisi Çoğunluğun faiz indirimi için enflasyondaki yavaşlamayı şart koşması, yarın akşam saat 22.00'de açıklanacak olan kararın büyük olasılıkla bir "pas geçme" ve izleme kararı olacağını destekliyor. Üyelerin bir kısmının faizlerin bir süre sabit tutulmasını istemesi, FED’in enflasyonun tamamen dizginlendiğinden emin olmadan son darbeyi vurmak istemediğini gösteriyor.

Piyasa ve FED Arasındaki Makas Piyasa beklentileri nisan ayına kadar bir indirim yapılacağı yönünde yoğunlaşırken, FED üyelerinin "politika gevşemesi beklenenden sınırlı kalabilir" sinyali vermesi önemli bir risk barındırıyor. Eğer Nisan toplantısında da beklenen indirim gelmezse, şu an rekor kıran altın ve gümüş gibi varlıklarda sert bir fiyat düzeltmesi yaşanabilir.

2026 Yılı Toplam Beklentisi Yıl genelinde öngörülen toplam iki faiz indirimi, küresel likiditenin yavaş yavaş artacağını ancak 2020-2021 dönemindeki gibi bir "ucuz para" devrinin yakın zamanda dönmeyeceğini işaret ediyor. Bu durum, dolar endeksinin (DXY) gücünü bir süre daha korumasına neden olabilir.