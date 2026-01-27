FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Ocak FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Küresel ekonomi ve yatırım araçları için yılın en kritik virajlarından biri olan 2026'nın ilk FED faiz kararı, piyasalarda nefeslerin tutulmasına neden oldu. Altın ve gümüş fiyatlarının jeopolitik riskler ve ekonomik verilerle rekor seviyeleri test ettiği bu dönemde, FED’den gelecek mesajlar varlık fiyatlarının yönünü belirleyecek
1 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2026 yılının ilk faiz kararı için takvim artık son düzlüğe girdi. Bugün başlayan ve iki gün sürecek olan kritik toplantıdan çıkacak sonuçlar, küresel piyasalarda yılın ilk çeyreğindeki ana rotayı belirleyecek.
Yarın akşam (28 Ocak Çarşamba) saat 22.00’de açıklanacak olan bu karar ve sonrasında Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde piyasalardaki durum şöyle özetlenebilir:
Piyasa Beklentisi: Analistlerin büyük çoğunluğu bu toplantıda faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Ancak asıl odak noktası, FED'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair karar metnine ekleyeceği ipuçları olacak.
Varlık Fiyatları: Altın ve gümüş, bu toplantı öncesinde "bekle-gör" pozisyonuna geçmiş durumda. Karar metninde "faiz indirimleri için henüz erken" mesajı çıkarsa değerli madenlerde bir düzeltme, "veriler destekliyor" mesajı çıkarsa yeni bir rekor dalgası görülebilir.
Küresel Etki: Sadece ABD değil, Türkiye dahil gelişmekte olan piyasalar da bu karara göre pozisyon alacak. Dolar endeksinin (DXY) vereceği tepki, yerel piyasalardaki döviz kurları üzerinde de dolaylı bir baskı veya rahatlama yaratacaktır.
Aralık ayı tutanaklarından sızan bu bilgiler, FED’in 2026 yılı stratejisinde "temkinli iyimserlik" dönemine girdiğini kanıtlıyor. Piyasalar her ne kadar hızlı bir faiz indirimi döngüsü beklese de, FED yetkilileri arasındaki görüş ayrılığı bu sürecin sanıldığı kadar agresif olmayabileceğini gösteriyor.
Tutanaklardan yola çıkarak önümüzdeki süreci şu şekilde özetleyebiliriz:
FED’in "Veri Odaklı" Bekleme Stratejisi Çoğunluğun faiz indirimi için enflasyondaki yavaşlamayı şart koşması, yarın akşam saat 22.00'de açıklanacak olan kararın büyük olasılıkla bir "pas geçme" ve izleme kararı olacağını destekliyor. Üyelerin bir kısmının faizlerin bir süre sabit tutulmasını istemesi, FED’in enflasyonun tamamen dizginlendiğinden emin olmadan son darbeyi vurmak istemediğini gösteriyor.
Piyasa ve FED Arasındaki Makas Piyasa beklentileri nisan ayına kadar bir indirim yapılacağı yönünde yoğunlaşırken, FED üyelerinin "politika gevşemesi beklenenden sınırlı kalabilir" sinyali vermesi önemli bir risk barındırıyor. Eğer Nisan toplantısında da beklenen indirim gelmezse, şu an rekor kıran altın ve gümüş gibi varlıklarda sert bir fiyat düzeltmesi yaşanabilir.
2026 Yılı Toplam Beklentisi Yıl genelinde öngörülen toplam iki faiz indirimi, küresel likiditenin yavaş yavaş artacağını ancak 2020-2021 dönemindeki gibi bir "ucuz para" devrinin yakın zamanda dönmeyeceğini işaret ediyor. Bu durum, dolar endeksinin (DXY) gücünü bir süre daha korumasına neden olabilir.